Mossad İtalya'yı dinlemiş: Önemli simalara şantaj yapmışlar

Lübnan’ın işgali sonrası İsrail’in politikalarını eleştiren söylemleri sıkılaştıran İtalya’da, özel bir şirketin, Başbakan Georgia Meloni’nin de aralarında bulunduğu ülkenin önemli simalarını Mossad adına dinlediği ortaya çıktı. İsrail merkezi Yediot Ahronot ve ABD menşeli Politico’nun haberine göre, "Equalize" adlı özel bir ticari istihbarat şirketi, zenginler, milletvekilleri, bakanlar ve sanat dünyasından üst düzey isimleri Mossad adına dinledi, kişisel bilgilerini çaldı ve onlara şantaj yaptı.





MELONİ: KABUL EDİLEMEZ

Gazetenin Daniel Bettini imzalı haberine göre, şu ana kadar en az dört kişi tutuklandı ve onlarca kişi hakkında soruşturma devam ediyor. İtalyan basını, bu olayı en üst düzeyde bir komplo olarak nitelendiriyor. Skandalın, mafya üyeleri, istihbarat yetkilileri ve yabancı istihbarat servislerinin, özellikle de Mossad’ın dahil olduğu iddialarını içerdiği belirtiliyor. İtalyan güvenlik yetkililerine göre, siber güvenlik uzmanları ve bilgisayar korsanları, İtalya İçişleri Bakanlığı sunucularını hackleyerek bilgi sızdırdı. Başbakan Meloni, bu olayı "kabul edilemez" ve "demokrasiye tehdit" olarak tanımlarken, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise devlet sırlarının tehlikede olabileceği endişesiyle acil bir parlamento soruşturması çağrısında bulundu. Crosetto, söz konusu operasyonla elde edilen bilgilerin buzdağının görünen yüzü olduğunu da belirtti.





HÜKÜMET KURUMLARINI HACKLEDİLER

Gazetenin haberine göre, eski bir üst düzey polis yetkilisi olan ve şu anda "Equalize" adlı özel bir ticari istihbarat şirketinin başında bulunan kişi, soruşturmanın ana şüphelisi olarak görülüyor. Bu kişinin, 2019’dan 2024’e kadar hükümet bakanlıkları ve polis sunucularını hackleyerek büyük miktarda gizli bilgi topladığı ve bu bilgileri büyük şirketlere ve hukuk bürolarına sattığı belirtiliyor. İtalyan Corriere della Sera gazetesine göre, bu şirketi ziyaret eden ve kimliği belirsiz İsrailliler, istihbarat ajanları olarak tanımlanıyor.





RUSYA VE WAGNER BAĞLANTISI

Habere göre, İsrailli ajanlar, İtalyan istihbaratına çalışan eski bir polis memuru Lorezo De Marcio’nun organize ettiği bir ziyarette, Wagner Grubu ve Rusya’nın bankacılık işlemleriyle bağlantılı Rus hackerların faaliyetlerini tespit etmek için yardım talep ettiler. İsrailli yetkililer, yasa dışı İran gazı ticareti hakkında gizli bilgiler karşılığında 1 milyon avro teklif ederken, Rusya hakkında da bilgi almayı amaçladılar. Öte yandan, Open haber sitesi, Vatikan’ın da bu operasyon kapsamında Rusya’ya karşı yürütülen bazı faaliyetlere destek sağladığını iddia ediyor.



