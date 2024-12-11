Muhaberat İran’ı Mossad’a sattı

61 yıllık Baas diktatörlüğünün çökmesiyle birlikte kirli çamaşırları da ortalığa dökülüyor. Rejimin, İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile iş birliğine ilişkin belgeler Şam'ı yönetmeye başlayan Suriyeli gruplar tarafından paylaşıldı. Belgelerde İsrail'in Esed rejimine karşı sopa havuç politikası izlediği belirlendi. Rejimin Mossad tarafından verilen talimatlara uyması dahilinde İsrail’in Esed’e yönelik desteklerinin artacağı belgelerde kaydediliyor. Rejim’in İran’a yönelik desteklerini ivedilikle kesmesi gerektiğini vurgulayan Mossad, İran’ın faaliyetleri Suriye’de zayıflamadığı takdirde Suriye sahasına yönelik düzenlenecek saldırılardan rejimin sorumlu tutulacağı belirtilerek tehdit edildiği de görülüyor. İran’ın konvoylarla silah sevkiyatı yapmasının Suriye sınırlarında kapılarından geçişlerinin engellenmesi gerektiği işaret ediliyor. İsrail’in, Esed rejimini güçlerine karşı tehditlerin ardından rejimin İran’a karşı İsrail’in komutlarına harfiyen uyduğunu Mossad’a gönderdiği istihbari belgeyle paylaştı. Mossad tarafından sınırlardan geçiş yapılan silah TIR'larının ve şoförlerinin bilgileri rejim güçlerine verilerek İran’ın Suriye’deki faaliyetleri engellendiği gözlemleniyor. Mossad’ın Esed rejimiyle olan iş birliklerinin son zamanlarda arttığının gözler önüne serildiği belgelerde, rejim İsrail’i memnun etmek için İran'ın faaliyetlerine ilişkin paylaşımda bulunduğu görülüyor.