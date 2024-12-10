Suriyeliler yoksulluğun pençesinde: Esed dolar milyarderi

Çeşitli araştırmalara göre, Suriye halkı önemli oranda yoksullukla mücadele ederken Esed ailesinin yaklaşık 1 ila 2 milyar dolar arasında servete sahip olduğu tahmin ediliyor. Esed ailesinin servetinin çok sayıda farklı banka hesaplarında, gayrimenkul portföyünde, şirkette ve vergi cenneti kabul edilen bölgelerde gizlendiği düşünülüyor. Öte yandan, rejimin çökmesinin ardından Suriye’deki muhalif grupların paylaştığı görüntülerde Esed ailesine ait onlarca lüks aracın bulunduğu garaja ve ailenin kaldığı saraydaki lüks yaşama ilişkin görüntüler de tepki çekti. Uzmanlar, Suriye'de Esed rejimi yönetiminin sona ermesiyle Türkiye gibi bölge ülkelerinin de desteğiyle ekonomide toparlanma sürecinin başlamasını bekliyor.