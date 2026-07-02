Muhaliflerine 'doktor Trump'tan tedavi planı: Ünlü isimleri yapay zekayla konuşturdu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yapay zeka aracılığıyla hazırlanmış bir video yayınladı. Videoda doktor kıyafetleriyle yer alan Trump, kendisini eleştirenlerin "Trump ile Kafayı Bozma Sendromu" yaşadığını öne sürerek bu duruma karşı bir tedavi planı olduğunu savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, yapay zeka aracılığıyla hazırlanmış bir video paylaştı.
Videonun devamında, daha önce Trump'ın politikalarını eleştiren bazı ünlü isimlerin de yapay zekayla üretilmiş tasvirleri, bu sendromla mücadelelerini anlatıyormuş gibi gösterildi.
"Tedavi basit" diyerek anlattı
Robert De Niro, Edward Norton, Julia Roberts, Whoopi Goldberg gibi ünlülerin yapay zekayla yapılmış taklitleri, söz konusu sendromdan Trump'ın tedavi planıyla kurtulmuş gibi konuşturuldu.