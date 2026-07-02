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Muhaliflerine 'doktor Trump'tan tedavi planı: Ünlü isimleri yapay zekayla konuşturdu

Muhaliflerine 'doktor Trump'tan tedavi planı: Ünlü isimleri yapay zekayla konuşturdu

21:452/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
AA
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ABD Başkanı Donald Trump, kendini yapay zekayla doktor gibi göstererek muhaliflerine "diyet kola" önerdi
ABD Başkanı Donald Trump, kendini yapay zekayla doktor gibi göstererek muhaliflerine "diyet kola" önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yapay zeka aracılığıyla hazırlanmış bir video yayınladı. Videoda doktor kıyafetleriyle yer alan Trump, kendisini eleştirenlerin "Trump ile Kafayı Bozma Sendromu" yaşadığını öne sürerek bu duruma karşı bir tedavi planı olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, yapay zeka aracılığıyla hazırlanmış bir video paylaştı.

Videoda, doktor kıyafetleriyle tasvir edilen Trump, kendisine yönelik olumsuz tepkileri tanımlamak için kullandığı
"Trump ile Kafayı Bozma Sendromu"
na karşı tedavi planı olduğunu savundu.

Videonun devamında, daha önce Trump'ın politikalarını eleştiren bazı ünlü isimlerin de yapay zekayla üretilmiş tasvirleri, bu sendromla mücadelelerini anlatıyormuş gibi gösterildi.

"Tedavi basit" diyerek anlattı

Robert De Niro, Edward Norton, Julia Roberts, Whoopi Goldberg gibi ünlülerin yapay zekayla yapılmış taklitleri, söz konusu sendromdan Trump'ın tedavi planıyla kurtulmuş gibi konuşturuldu.

Videonun sonunda da
"Doktor Trump"
bir kez daha görünerek,
"Tedavi basit; yalan haberleri kapatın, duanızı edin ve eğer kaygılı hissederseniz benim gibi diyet kola için, hayatınızda inanılmaz bir değişiklik göreceksiniz."
ifadesini kullandı.


#ABD
#Donald Trump
#Yapay Zeka
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