Trump'tan NATO Zirvesi öncesi yeni açıklama: Hiçbir fayda sağlamıyor

"Amerika Birleşik Devletleri, NATO'yu korumak için diğer tüm ülkelerden çok daha fazla para harcıyor, üstelik bundan hiçbir fayda sağlamıyor: ABD 999 milyar dolar, Birleşik Krallık 90,5 milyar dolar, Fransa 66,5 milyar dolar, İtalya 48,8 milyar dolar, Polonya 44,3 milyar dolar. Almanya dahil diğer ülkelerin harcamaları ÇOK DAHA DÜŞÜK. (2014-2025) Saçmalık!"