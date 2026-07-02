Trump'tan NATO Zirvesi öncesi yeni açıklama: Hiçbir fayda sağlamıyor

Donald Trump NATO'yu eleştirdi
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, NATO’ya diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor, ancak bundan hiçbir fayda sağlamıyor." açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, NATO ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Trump
"ABD, NATO’ya diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor, ancak bundan hiçbir fayda sağlamıyor."
dedi.
Trump, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:
"Amerika Birleşik Devletleri, NATO'yu korumak için diğer tüm ülkelerden çok daha fazla para harcıyor, üstelik bundan hiçbir fayda sağlamıyor: ABD 999 milyar dolar, Birleşik Krallık 90,5 milyar dolar, Fransa 66,5 milyar dolar, İtalya 48,8 milyar dolar, Polonya 44,3 milyar dolar. Almanya dahil diğer ülkelerin harcamaları ÇOK DAHA DÜŞÜK. (2014-2025) Saçmalık!"
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