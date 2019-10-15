Dünya Münbiçte propaganda savaşı Rejim ordusu Müşrife Sagir bölgesinde bekliyor
ORTADOĞU

​Münbiç'te propaganda savaşı: Rejim ordusu Müşrife Sagir bölgesinde bekliyor

Münbiç'te propaganda savaşı: Rejim ordusu Müşrife Sagir bölgesinde bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç için başlattığı askeri harekatta önemli ilerleme kaydedildi. TSK ve ÖSO güçleri, Münbiç şehir merkezine 7 kilometreye kadar yaklaştı. Bu gelişmeyle birlikte rejim kaynakları, Halep'ten devşirdiği militanları Münbiç'e göndererek, propaganda savaşına neden oldu. Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinden getirilen ve Suriye ordusu elbiseleri giyen PKK militanlarının Münbiç şehir merkezinde Esed bayrakları eşliğinde gezdiğini söyledi.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
YPG'li teröristler, rejim bayraklarıyla Münbiç sokaklarında geziyor.
YPG'li teröristler, rejim bayraklarıyla Münbiç sokaklarında geziyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, dün Münbiç kırsalında askeri harekata başladı. Operasyonun başlamasının ardından bölgede 10 köy PKK'dan özgürleştirildi.

Sabah saatlerinden bu yana birçok gazeteci ve ajans muhabirleri bölgeye gelerek Esed rejiminin Münbiç'te kontrolü sağladığını öne sürdü. Bu gelişme ise propaganda savaşlarının başlamasına neden oldu.

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DÜNYA
Münbiç'te teröristlerin havanlı saldırısında 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı

PKK militanlarını Esed bayraklarıyla geziyor

  • Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinden getirilen ve rejim elbiseleri giyen PKK militanlarının Esed bayrakları eşliğinde şehir merkezinde gezdiğini söyledi.

Sabah saatlerinden bu yana birçok gazeteci ve ajans muhabiri Münbiç bölgesine gelerek gelerek propaganda yaptı.

"Esed rejiminin gelmesi felaket doğurur"

Son gelişmelerle ilgili yenisafak.com'a konuşan Münbiç Yerel Meclisi Eski Başkanı Münzir el Sellel ise Esed rejiminin şehre girme olasılığını felaket senaryosu olarak nitelendirdi.

  • Münzir el Sellel'e göre, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde on binlerce sivilin yeniden göç yoluna düşecek.

Suriye Milli Ordusundan Mehmetçiklerimize Bozkurtlu selam
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