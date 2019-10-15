​Münbiç'te propaganda savaşı: Rejim ordusu Müşrife Sagir bölgesinde bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, dün Münbiç kırsalında askeri harekata başladı. Operasyonun başlamasının ardından bölgede 10 köy PKK'dan özgürleştirildi.

Sabah saatlerinden bu yana birçok gazeteci ve ajans muhabirleri bölgeye gelerek Esed rejiminin Münbiç'te kontrolü sağladığını öne sürdü. Bu gelişme ise propaganda savaşlarının başlamasına neden oldu.

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PKK militanlarını Esed bayraklarıyla geziyor

Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud, Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinden getirilen ve rejim elbiseleri giyen PKK militanlarının Esed bayrakları eşliğinde şehir merkezinde gezdiğini söyledi.

Sabah saatlerinden bu yana birçok gazeteci ve ajans muhabiri Münbiç bölgesine gelerek gelerek propaganda yaptı.

"Esed rejiminin gelmesi felaket doğurur"

Son gelişmelerle ilgili yenisafak.com'a konuşan Münbiç Yerel Meclisi Eski Başkanı Münzir el Sellel ise Esed rejiminin şehre girme olasılığını felaket senaryosu olarak nitelendirdi.