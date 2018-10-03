Dünya Münbiçtençıkın artık
ORTADOĞU

Münbiç'ten çıkın artık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Esas kritik süreç şimdi başladı. Münbiç'ten YPG'lilerin (PKK/PYD) tamamen çıkarılmasının zamanı gelmiştir"

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
ABD'nin Türkiye'yi oyalama taktiğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tepki gösterdi.
ABD'nin Türkiye'yi oyalama taktiğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tepki gösterdi.

PKK'nın Münbiç'ten çıkarılması konusunda Ankara ile aylar önce mutabakat imzalayan Washington, kentin teröristlerden boşaltılmasına yönelik taahhüt ettiği 90 günlük süre çoktan dolmuş olmasına rağmen süreci savsaklamaya devam ediyor. ABD'nin Türkiye'yi oyalama taktiğine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Artık Münbiç'ten YPG'lilerin (PKK/PYD) tamamen çıkarılması ve yerel halka bırakılmasının zamanı gelmiştir" dedi. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde düzenlenen Batı Balkanlar Stratejik Diyalog Liderler Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurlarının Münbiç'teki ortak devriye faaliyetinin her şeye rağmen önemli olduğuna dikkati çekerek şu uyarıyı yaptı:

Mevlüt Çavuşoğlu

ANLAŞMA UYGULANSIN

"Sözkonusu mutabakatın ABD ile harfi harfine uygulanması gerekir. Artık Münbiç'ten YPG'lilerin tamamen çıkartılması ve Münbiç'in yerel insanlarına bırakılması, yönetim bakımından da güvenlik birimleri bakımından da bırakılmasının zamanı geçmiştir." Bakan Çavuşoğlu, İdlib başta olmak üzere Suriye sorunun çözüme ulaştırılması için Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa arasındaki dörtlü zirvenin Almanya'nın Bavyera eyaletinde 14 Ekim'de yapılacak seçimlerden sonraki hafta düzenlenmesi için çalışmalar yürüttükleri bilgisini de paylaştı ve şöyle konuştu:

ÇÖZÜME DOĞRU

"Bu dörtlü toplantı Suriye'nin geleceği ve siyasi süreç bakımından önemlidir. Ayrıca Astana süreciyle küçük grubun çalışmalarının entegre edilmesi bakımından da kritik bir toplantı olacaktır. İdlib anlaşmasıyla birlikte siyasi süreç için yeni bir umut doğduu ana kadar atılan adımlardan Rusya'nın da çok memnun olduğunu görüyoruz. Biz Türkiye olarak Suriye sorununa her alanında pozitif katkı yapmaya çalışıyoruz. Artık siyasi çözüm için somut adım atma zamanı gelmiştir."

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  • ABD askerleri eğitim için Türkiye’de
  • Münbiç'te ortak devriye atacak Türk ve ABD askerin eğitimi ile ilgili süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Bu eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, ortak devriye faaliyetleri başlayacaktır. Bu kapsamda, ABD Silahlı Kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel, 2 Ekim 2018 tarihinde Türkiye'ye intikal etmiştir."
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