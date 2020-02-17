Dünya Münihte Çin-ABD düellosu
AVRUPA

Münih’te Çin-ABD düellosu

Almanya’da düzenlenen 56’ncı Münih Güvenlik Konferansı Çin ve ABD’li yetkililer arasında Huawei üzerinden yürütülen sözlü düelloya sahne oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin’in ekonomik ve askeri küresel stratejisine karşı yönelik eleştirilere ilişkin, ülkesinin gelişmeye ve Çinlilerin daha iyi bir hayat yaşamaya hakkı olduğunu söyledi. Çin’in ticaret alanında dış politikalarıyla ilgili Batılı devletlerin iddialarını “yalan” olarak niteleyen Wang, eleştirilerin gerçeklere dayanmadığını savundu. Çin merkezli Huawei şirketinin 5G ürünlerinin kullanılmasının, Avrupa ülkelerinde ABD tarafından kısıtlanması girişimlerine yönelik soru üzerine Wang, bu bağlamda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kendi kararlarını bağımsız vermesini ve bu ülkelerin serbest pazar kurallarına saygı duymasını umduğunu söyledi.

TRUVA ATI İDDİASI

Mike Pompeo

Konferansta konuşma yapan ABD Savunma ve Dışişleri Bakanları ise Huawei üzerinden Pekin’in politikalarını hedef aldı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin’in diğer ülkeler pahasına “agresif” ekonomik ve askeri politikalar yürüttüğünü savundu. 5G teknolojisinin önemine işaret eden ve Çinli Huawei şirketini NATO için tehdit olarak nitelendiren Esper, “Müttefik ve ABD teknoloji şirketlerini, alternatif 5G ürünleri geliştirmeye teşvik ediyoruz. Bu ürünleri de askeri üslerimizde test etmeye başladık” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Mike Pompeo’nun ise Esper’den bir adım ileri giderek, “Huawei ve Çin’in desteklediği diğer teknoloji şirketleri Çin istihbaratının Truva atları” olduğunu savunması, Washington’un Pekin’e karşı oluşturduğu yeni güvenlik politikasını gözler önüne serdi.

Münih'te Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı başladı
DÜNYA
Münih'te Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı başladı
Üretimde rekorlar geliyor

Üretimde rekorlar geliyor

Tüm iş dünyamıza sesleniyorum, zaman yatırım zamanıdır.
CIA Türkiye’yi Philips ile dinlemiş

CIA Türkiye’yi Philips ile dinlemiş

​Eski Philips çalışanı yaşanan skandalları itiraf etti.
Rejime çifte darbe

Rejime çifte darbe

​Son 15 günde yüzlerce rejim askeri öldürüldü.
İstihbarat aracıyla kopya çektiler

İstihbarat aracıyla kopya çektiler

​Karısının sınavı için istihbarat aracına kopya düzeneği kurmuş.
Belediyelerde<br>CHP soygunu

Belediyelerde
CHP soygunu

​Sayıştay raporu usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkardı.
450 PKK'lı gözaltında

450 PKK'lı gözaltında

​Özel harekat, hain teröristlere darbe üstüne darbe indiriyor.

100 araçlık<br>yeni konvoy

100 araçlık
yeni konvoy

​Bölgeye gönderilen savaş aracı sayısı 2500'e ulaştı.

Trump'tan Erdoğan'a teşekkür

Trump'tan Erdoğan'a teşekkür

Trump İdlib'deki insani felaketi önlediği için Türkiye'ye teşekkür etti.
Eleştiri okları Şi’nin üzerinde

Eleştiri okları Şi’nin üzerinde

​Pekin yönetiminin virüsten en başından beri haberdar olduğu ortaya çıktı.
Geç gelen kışın şampiyonu kestane

Geç gelen kışın şampiyonu kestane

Halde kilosu 15, seyyar satıcıda 50 gramı 10 lira.
TOGG bayiliğini isteyen isteyene

TOGG bayiliğini isteyen isteyene

Almanya dışında Körfez ve Orta Asya bölgelerindeki ülkelerden de talep var.
'Cezeri'de boynuz kulağı geçti

'Cezeri'de boynuz kulağı geçti

Bakan Varank'a sundular, Selçuk Bayraktar gururla duyurdu.
İran sınırında deprem

İran sınırında deprem

​Meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Van'da da hissedildi.
Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı

Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı

Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.
Emrinize amadeyiz

Emrinize amadeyiz

​İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzedelerle buluştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.