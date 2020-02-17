Münih’te Çin-ABD düellosu

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin’in ekonomik ve askeri küresel stratejisine karşı yönelik eleştirilere ilişkin, ülkesinin gelişmeye ve Çinlilerin daha iyi bir hayat yaşamaya hakkı olduğunu söyledi. Çin’in ticaret alanında dış politikalarıyla ilgili Batılı devletlerin iddialarını “yalan” olarak niteleyen Wang, eleştirilerin gerçeklere dayanmadığını savundu. Çin merkezli Huawei şirketinin 5G ürünlerinin kullanılmasının, Avrupa ülkelerinde ABD tarafından kısıtlanması girişimlerine yönelik soru üzerine Wang, bu bağlamda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kendi kararlarını bağımsız vermesini ve bu ülkelerin serbest pazar kurallarına saygı duymasını umduğunu söyledi.

TRUVA ATI İDDİASI

Mike Pompeo

Konferansta konuşma yapan ABD Savunma ve Dışişleri Bakanları ise Huawei üzerinden Pekin’in politikalarını hedef aldı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin’in diğer ülkeler pahasına “agresif” ekonomik ve askeri politikalar yürüttüğünü savundu. 5G teknolojisinin önemine işaret eden ve Çinli Huawei şirketini NATO için tehdit olarak nitelendiren Esper, “Müttefik ve ABD teknoloji şirketlerini, alternatif 5G ürünleri geliştirmeye teşvik ediyoruz. Bu ürünleri de askeri üslerimizde test etmeye başladık” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Mike Pompeo’nun ise Esper’den bir adım ileri giderek, “Huawei ve Çin’in desteklediği diğer teknoloji şirketleri Çin istihbaratının Truva atları” olduğunu savunması, Washington’un Pekin’e karşı oluşturduğu yeni güvenlik politikasını gözler önüne serdi.

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