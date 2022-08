Müslümanlar hedefte: ABD'de faili meçhul cinayet korkusu

ABD’nin New Meksiko eyaletinin en büyük şehri, 700 bin nüfuslu Albuquerque’de üçü iki hafta içinde olmak üzere geçen Kasım ayından beri dört Müslümanın faili meçhul cinayete kurban gitmesinin sonucu, bölgede yaşayan Müslümanlar büyük tedirginlik ve korku içinde. ABD medyasının şehirde yaşayan Müslümanlar ve kurban aileleriyle yaptığı görüşmeye göre, bölge cemaati, işe gitmekten ve evlerinden çıkmaktan dahi korkar durumda. Geçen hafta işlenen cinayette kardeşi Afzal Hüseyin’i kaybeden Muhammed İmtiaz Hüseyin, “Çocuklarım evin dışına dahi çıkmama izin vermiyor” sözleriyle Müslüman ailelerdeki ruh halini özetliyor. Albuquerque şehrindeki New Mexico İslam Merkezi Camii’ne de geçen sene kundaklama girişiminde bulunulduğu ortaya çıktı. Faili meçhul cinayetlere ilişkin şehir, eyalet polisi ve FBI’ın ortak soruşturma yürüttüğü belirtilirken, işlenen cinayetlere ilişkin emniyet güçlerinin elinde siyah bir aracın fotoğrafının dışında bilgi olmaması, Müslümanları hedef alan cinayet dalgasında bağlantılara ilişkin şüpheleri de artırıyor. Faili meçhul cinayetlerin ardından şehirdeki camilerde, Müslümanlara ait okullarda ve New Mexico Üniversitesinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı belirtildi.

REKLAM

HEPSİ PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ

Amerikan CNN internet sitesinde yer alan habere göre faili meçhul cinayete kurban giden dört Müslüman da kendilerine kurulan pusular sonucu can verdiler. Kurbanlardan Pakistanlı Muhammed Afzal Hüseyin ile Aftab Hüseyin farklı günlerde aynı noktada pusuya düşürülüp katledildi. Geçen cuma günü hayatını kaybeden Naim Hüseyin’inde şehrin farklı bir noktasında gece yarısı benzer şekilde öldürüldüğü belirtildi. Yetkililer, 7 Kasım 2021 tarihinde sahibi olduğu işletmenin önünde öldürülen Afganistanlı Muhammed Ahmadi’nin de son üç cinayetle ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

ŞEHRİ TERK EDİYORLAR

Faili meçhul cinayete kurban giden dört kişinin de New Mexico İslam Merkezi Camii’nin cemaatinden olduğu belirlendi. New York Times’a konuşan adı belirtilmeyen cemaat üyesi, “bir daha geriye dönemeyecek olmaktan korktuğunu” belirtirken, Selim Ensari adlı bir başka Müslüman da, “cami cemaatine katılımın gittikçe azaldığını ve gece vardiyalarında çalışan Müslümanların da işlerinden istifa ettiğini” belirtti. Bazı cami cemaatinin de, soruşturma açıklığa kavuşana dek ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan yakınlarının yanına taşındığı belirtildi.

CEMAATE TETİKTE OLUN UYARISI

2500’e yakın cemaati olan New Mexico İslam Merkezi Camii’nin yöneticisi Ahmed Assed, doğma büyüme Albuquerqu’li olduğunu ancak hayatında hiç bu kadar kendisini yalnız hissetmediğini aktardı. Assed, cemaatin bir şekilde “yönetilen panik” sürecinden geçtiğini belirtti. Cami cemaatine, mümkün olduğunca evlerinden ayrılmamaları ve ihtiyaç halinde yanlarında bir kişiyle dışarı çıkmaları ve yabancı kişilerle muhatap olmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

CAMİ DE HEDEF ALINDI

Cemaati hedef alınan camiye geçen yıl beyaz bir kadın tarafından kundaklama girişiminde bulunulduğu da ortaya çıktı. Kadının camiyi üç farklı noktadan ateşe vermek istediği öğrenildi. Kadının kundaklama suçlamasıyla tutuklandığı belirtilirken, davanın henüz başlamadığı kaydedildi.

REKLAM

TEK KANIT KOYU RENK ARAÇ

Faili meçhul cinayetler sonrasında ABD’li emniyet güçlerinin soruşturmada yetersiz kalması da şehirde yaşayan Müslümanların tepkisine neden oluyor. Şehir polis yetkilileri bugüne kadar sadece bir otomobilin görüntüsüne ulaşabilmiş durumda. Volkswagen marka dört kapalı koyu renk aracın fotoğrafı medyayla dün paylaşıldı. Ancak yetkililerin bugüne kadar cinayetlerin bağlantısına ilişkin ya da görgü şahitleri hakkında bir bilgi paylaşmış değil.

Biden’dan ‘birlik’ mesajı!

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrindeki Müslüman cinayetlerine karşı, Müslüman topluluğu ile birlik mesajı verdi. Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “korkunç cinayetlerden dolayı öfkeli ve üzgün olduğunu” belirtti. Bu tür nefret dolu saldırıların Amerika’da yeri olmadığını ifade eden Biden, güçlü bir şeklide Müslüman topluluğun yanında olduğunu vurguladı.

Dışişleri: Aydınlatılsın

ABD’deki cinayetlere yönelik Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.