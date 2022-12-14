Müşteri mısır kalmadığını öğrenince restoran çalışanını vurdu

Polise göre olay, 40'lı yaşlarındaki bir adam arabaya serviste sipariş verirken bir çalışanın restoranda mısır kalmadığını söylediği sırada meydana geldi.

Adam daha sonra, bir tabanca ile arabaya servis penceresine gitmeden önce çalışanı hoparlör kutusundan tehdit etti. Çalışan, sürücü ile konuşmak için dışarı çıktı. Bu sırada müşteri tarafından tabanca ile vuruldu.

India Today'in haberine göre durumu ağır olan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, kurbanın durumunun stabil olduğunu söyledi.

Şüpheli, KFC çalışanını vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Polisin zanlıyı yakalamak için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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