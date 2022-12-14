Dünya Müşteri mısır kalmadığını öğrenince restoran çalışanını vurdu
AMERİKA

Müşteri mısır kalmadığını öğrenince restoran çalışanını vurdu

ABD, Missouri'deki St. Louis'de fast-food restoranı çalışanı, mısır kalmadığı için çıkan bir anlaşmazlık sonrasında bir müşteri tarafından vuruldu.

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Haber Merkezi Diğer
​Müşteri mısır kalmadığını öğrenince KFC çalışanını vurdu
Fast-food zinciri çalışanı vuruldu

Polise göre olay, 40'lı yaşlarındaki bir adam arabaya serviste sipariş verirken bir çalışanın restoranda mısır kalmadığını söylediği sırada meydana geldi.

Adam daha sonra, bir tabanca ile arabaya servis penceresine gitmeden önce çalışanı hoparlör kutusundan tehdit etti. Çalışan, sürücü ile konuşmak için dışarı çıktı. Bu sırada müşteri tarafından tabanca ile vuruldu.

India Today'in haberine göre durumu ağır olan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, kurbanın durumunun stabil olduğunu söyledi.

Şüpheli, KFC çalışanını vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Polisin zanlıyı yakalamak için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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