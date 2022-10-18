Myanmar’da devrik lider Suu Çii hakkında son yolsuzluk davası

İddia makamının Suu Çii hakkında topladığı delilleri yeterli bulan mahkeme, devrik liderin yolsuzluk karşıtı yasa kapsamında son davasının görülmesine karar verdi.

Dava kapsamında, görevde oldukları süre içinde, üçüncü bir kabine üyesi tarafından helikopter kiralanması ve satın alınmasına ilişkin yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle Suu Çii ve eski Devlet Başkanı Win Myint’ye, 5 suçlama yöneltildi.

İsminin saklı kalması ile konuşan mahkeme yetkilisi, Suu Çii ve Win Myint’in hakkındaki suçlamaları reddettiğini bildirdi.

Sanıkların gelecek haftalarda savunmalarını mahkemeye sunacakları belirtildi.

175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor

Askeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Suu Çii’nin yolsuzluk davasında ilk kararını nisanda açıklamıştı.

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Suu Çii’nin, 600 bin dolar nakit ve altın rüşvet almakla suçlandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.

76 yaşındaki Suu Çii, bugüne kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Devrik lider Suu Çii, yargılandığı 4 farklı yolsuzluk ve seçimlerde sahtekarlık davalarından da suçlu bulunarak mevcut hapis cezalarına ek olarak 9 yıl daha hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suu Çii'ye, resmi sırlar yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası daha verilmişti.

Myanmar'da askeri mahkemenin verdiği 3 yıllık son cezayla Suu Çii toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.

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Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

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Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu, bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

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Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

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