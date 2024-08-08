Nagazaki'de anmaya katil İsrail'in davet edilmemesi Batılı ülkeleri rahatsız etti: Törene katılmayacaklar

Japon yetkililer geçtiğimiz haziran ayında ABD'nin Nagazaki'ye atom bombasıyla saldırısının yıl dönümü olan 9 Ağustos'taki anma törenine terör devleti İsrail'in davet edilmeyeceğini açıkladı. Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro, Gazze'deki vahim insani durumun ve kamuoyunun saldırılara ilişkin protestolarının, anma törenini sekteye uğratabileceği endişesiyle bu kararı aldıklarını belirtti.

Batılı ülkelerin zoruna gitti

Japonya'nın bu kararı katliam destekçisi Batılı ülkeleri rahatsız etti.

Suzuki'nin haziran ayında açıkladığı karara ilişkin anma törenine günler kala Batılı büyükelçilerden yanıt geldi.





ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturalya ve Kanada Büyükelçileri Cuma günü yapılacak anma törenine İsrail'in davet edilmemesi nedeniyle katılmama kararı aldı.

Büyükelçileri üst düzey olmayan diplomatlar temsil edilecek

Japon basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel ve İngiltere'nin Tokyo Büyükelçisi Julia Longbottom, anma törenine katılmayacaklarını açıkladı.

Longbottom, Nagazaki yönetiminin İsrail'i davet etmemesi nedeniyle atom kurbanlarının anılacağı törene gitmeyeceğini belirtti.

Hiroşima'daki törene katılan Longbottom, Rusya'nın aksine "İsrail'in kendini savunma hakkını kullandığını", İsrail'i Rusya ile bir tutmanın "yanıltıcı" olacağını savundu.

Emanuel de Hiroşima'daki törene katılmasına rağmen Nagazaki'deki törene katılmayacağını, "etkinliği siyasileştirmek istemediğini" ifade etti.

Nagazaki'deki anma törenine katılmayacak büyükelçilerin, üst düzey olmayan diplomatlar tarafından temsil edileceği kaydedildi.

Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki

Nagazaki Belediye Başkanı: Batılı büyükelçilerin tepki olarak törene katılmama kararı talihsiz





Kyodo News'un haberine göre Suzuki, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, ABD ve Avrupa Birliği temsilcilerinin temmuz ortasında Nagazaki yönetimine mektup göndererek, İsrail'in katılmaması halinde törene "üst düzey katılım sağlamamız zorlaşır" değerlendirmesinde bulunmasının ortaya çıkmasının ardından açıklamada bulundu.





Törene İsrail'in davet edilmemesine ilişkin alınan kararının arkasında bu ülkenin katılımına karşı düzenlenecek olası protestolar nedeniyle çıkabilecek güvenlik sorunlarının olduğunu belirten Suzuki, kararın siyasi gerekçelerle alınmadığını ve kararda değişiklik yapılmayacağını kaydetti.





Suzuki, yaşlanan atom bombası saldırısı mağdurlarının törene katılmak için büyük çaba sarf ettiğini, bu nedenle törenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini umduklarını ifade etti.

Ne olmuştu?

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.

Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.











