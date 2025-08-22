NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri üzerinde çalışıyoruz

Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.





Hafta başında ABD, Ukrayna ve Avrupalı liderlerin katılımıyla Washington'da önemli bir toplantıya katıldığını anımsatan Rutte, "Ukrayna güçlü duruşunu sürdürüyor ve NATO'daki dostlarınız ve ortaklarınız da sizinle birlikte olmaya devam ediyor. Desteğimiz sarsılmaz ve büyümeye devam ediyor" dedi.





Rutte, müttefiklerin bir yandan silah ve mühimmat yardımı diğer yandan Ukrayna'nın kendi savunma sanayisini desteklemeye devam ettiğini vurgulayarak, NATO'nun da Almanya'daki Wiesbaden üssü, Polonya'daki eğitim merkezi, Kiev'deki NATO ofisi ve NATO-Ukrayna Konseyi aracılığıyla sürece dahil olduğunun altını çizdi.





ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona erdirilmesini öncelik haline getirmesinin yanı sıra ABD'yi Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin de parçası haline getirme kararından duyduğu memnuniyeti ifade eden Rutte, şöyle devam etti:

"Güçlü güvenlik garantileri hayati önem taşıyor ve şu anda tanımlamaya çalıştığımız şey de bu. (Zelenskiy'e hitaben) Böylece (Rusya ile) ikili zirveye katılma zamanınız geldiğinde, Ukrayna'nın dostlarının tartışmasız gücü arkanızda olacak. Rusya'nın herhangi bir anlaşmaya sadık kalacağını ve bir daha asla Ukrayna'nın bir kilometrekarelik bir alanını ele geçirmeye çalışmayacağını garanti altına alacaksınız."





Rutte, "Şu anda Ukrayna, Avrupalılar ve ABD olarak, güvenlik garantilerinin Vladimir Putin'in Moskova'da otururken bir daha asla Ukrayna'ya saldırmayacağı bir seviyede olmasını sağlamak için birlikte çalışıyoruz" dedi.





Güvenlik garantilerinin iki katmanlı olacağını dile getiren Rutte, "Birinci katman, bir barış anlaşması, uzun vadeli bir ateşkes veya ikisinin bir kombinasyonu (olduğunda) Ukrayna ordusunun bu gururlu ülkeyi ve ulusu gelecekte savunacak kadar güçlü olması gerekiyor. İkinci katman ise Avrupa ve ABD tarafından sağlanan güvenlik garantileri olmalı ve üzerinde çalıştığımız şey bu." değerlendirmesini yaptı.

Rutte, ilgili görüşmelerin birçok düzeyde sürdüğünü belirterek, "Sonucun ne olacağını kesin olarak söylemek için henüz çok erken, ancak ABD'nin de dahil olacağı açık" diye konuştu.





NATO Genel Sekreteri, NATO'nun tüm sürece gururla katıldığını kaydetti.





ABD Başkanı Donald Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.





Görüşmede Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri gündeme gelmişti.



