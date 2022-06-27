Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz
AVRUPA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını, Madrid'deki zirvede bu kapsamda görüşmelerin süreceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklama yaptı.

Stoltenberg, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Brüksel'deki NATO karargahında ortak basın açıklaması yaptı.

Stoltenberg, Andersson ile son haftalarda sık iletişim içinde olduğunu, hem kendisinin hem de onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de konuştuğunu söyledi.

Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu ve giderilmesi gerektiğini yineleyen Stoltenberg, "Başka hiçbir müttefik Türkiye kadar teröristlerce mağdur edilmedi, buna terör örgütü PKK da dahil." dedi.

Madrid zirvesinde terörle mücadele için özel oturum

Stoltenberg, "Terörle mücadelede çabalarımızı iki misline çıkarmamız gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu nedenle Madrid'deki zirvede NATO'nun terörle mücadele çabaları için özel bir oturum planladım. Yine bu nedenle İsveç, Türkiye'nin endişelerini gidermek için son günlerde somut adımlar attı." diye konuştu.

  • İsveç'in, "mevzuat değişikliği, PKK'ya karşı yeni polis soruşturmaları, Türkiye'nin iade taleplerine yönelik incelemeler" gibi somut adımlar attığını belirten Stoltenberg, "İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil (Türkiye'nin) güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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