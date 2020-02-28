NATO Türkiye'nin çağrısı üzerine olağanüstü toplandı

NATO'da Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı 1 saat 10 dakika sürdü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Daimi Temsilciler düzeyinde İdlib gündemiyle bir araya gelen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı başladı.
Toplantı çerçevesinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ün son gelişmelere ilişkin bir sunum yapması ve müttefikleri bilgilendirildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Stoltenberg, sabah saatlerinde Twitter'dan Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurmuştu.
NATO'nun 4'üncü maddesi
NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.
Türkiye en son 2015'te 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.
Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetelerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.
33 ŞEHİDİMİZ VAR
Esed rejimi, İdlib'de Türk askerlerine kalleşçe bir saldırı düzenledi. Saldırıda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı.
Türkiye, diplomatik kanallarını harekete geçirirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi.
TÜRKİYE İSTEDİ NATO OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR
Görüşmeden saatler sonra NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.
NATO Antlaşması'nın 5. maddesi:
"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da kendilerinden birine ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa, BM Yasası'nın 51'inci Maddesi'nde tanınan bireysel ya da kollektif öz savunma hakkını kullanarak herbirinin, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflar'a yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."