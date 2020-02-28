Dünya NATO Türkiyenin çağrısı üzerine olağanüstü toplandı
AVRUPA

NATO Türkiye'nin çağrısı üzerine olağanüstü toplandı

NATO'da Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi. Türkiye'nin talebi ile yapılan toplantı 1 saat 10 dakika sürdü.

Haber Merkezi AA
NATO/Arşiv
NATO/Arşiv

NATO'da Türkiye'nin talebinin ardından düzenlenen olağanüstü Suriye toplantısı 1 saat 10 dakika sürdü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, NATO Daimi Temsilciler düzeyinde İdlib gündemiyle bir araya gelen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı başladı.

Toplantı çerçevesinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk'ün son gelişmelere ilişkin bir sunum yapması ve müttefikleri bilgilendirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Stoltenberg, sabah saatlerinde Twitter'dan Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurmuştu.

NATO'nun 4'üncü maddesi

  • NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.
Türkiye en son 2015'te 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.

Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetelerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.

33 ŞEHİDİMİZ VAR

Esed rejimi, İdlib'de Türk askerlerine kalleşçe bir saldırı düzenledi. Saldırıda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı.

  • Türkiye, diplomatik kanallarını harekete geçirirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE İSTEDİ NATO OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

  • Görüşmeden saatler sonra NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

NATO Antlaşması'nın 5. maddesi:

  • "Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da kendilerinden birine ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa, BM Yasası'nın 51'inci Maddesi'nde tanınan bireysel ya da kollektif öz savunma hakkını kullanarak herbirinin, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflar'a yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

Şehitlerimizin intikamı böyle alınıyor: İdlib'de Esed rejimine yapılan misillemenin sıcak görüntüleri
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Şehitlerimizin intikamı böyle alınıyor: İdlib'de Esed rejimine yapılan misillemenin sıcak görüntüleri
İdlib'de askerlerimize yapılan alçak saldırı sonrası rejim hedeflerinin havadan ve karadan ateş altına alınması kararı çıktı ve belirlenen hedeflere bombardıman başladı. Şehitlerimizin intikamını almak için başlatılan misilleme harekatında Suriye rejimine ait çok sayıda tank ve topçu unsuru imha edildi.

Türkiye kapıları açtı, Suriyeliler Avrupa’ya yürüyor
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Türkiye kapıları açtı, Suriyeliler Avrupa’ya yürüyor
Türkiye Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu. Karar sonrası mülteciler sınırdan geçmeye başladı. Sınırdan geçerken görüntülenen sığınmacılar kameralara yansıdı.

İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını
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Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından, ülke genelinde mülteci hareketliliği yaşanmaya başlandı.
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İzmir’in Dikili ilçesi sahil sitelerinde bir araya gelen 160 mülteci kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor.
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Buradan botlara binecek olan mülteciler Yunanistan’a gitmek için yola çıkacak.
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Yunanistan’a geçiş yapmak için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan’a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi.
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İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını
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İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını
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İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını
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İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını
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İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını
İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını
İzmir'in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 mülteci, Yunanistan'a geçiş yapmak için sahilde toplandı.

Bakan Akar ve komutanlar sınırdaki Komuta Merkezi'nde: Harekat talimatlarını bizzat verdi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.
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İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi.
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Bakan Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.
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Bakan Akar ve komutanlar sınırdaki Komuta Merkezi'nde: Harekat talimatlarını bizzat verdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.

Kapıların açıldığını duyan göçmenler sınıra akın etmeye başladı
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Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.
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Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi.
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Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberinlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.
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Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti.
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Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor.
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Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.
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Kapıların açıldığını duyan göçmenler sınıra akın etmeye başladı
Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine Edirne'de yurt dışına çıkmak isteyen mülteciler Yunanistan sınırına akın etmeye başladı. İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine yüzlerce mülteci Edirne'ye akın etti. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen mültecilerin sayısının sürekli arttığı görüldü.


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