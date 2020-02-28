NATO Türkiye'nin çağrısı üzerine olağanüstü toplandı

Şehitlerimizin intikamı böyle alınıyor: İdlib'de Esed rejimine yapılan misillemenin sıcak görüntüleri

İdlib'de askerlerimize yapılan alçak saldırı sonrası rejim hedeflerinin havadan ve karadan ateş altına alınması kararı çıktı ve belirlenen hedeflere bombardıman başladı. Şehitlerimizin intikamını almak için başlatılan misilleme harekatında Suriye rejimine ait çok sayıda tank ve topçu unsuru imha edildi.

