NATO’dan İsrail'e tarihi yaptırım: Elbit sistem dışı!

31 Temmuz’da alınan kararla terör devleti İsrail'in en büyük savunma şirketi Elbit Systems'in mühimmat, mobil roket topçu sistemleri ile askeri uçak-helikopter savunma ekipmanlarını kapsayan kritik sözleşmeleri donduruldu. Follow the Money’in (FTM) haberine göre Elbit’in alt şirketlerinden Orion Advanced Systems’ın detonatör anlaşmaları da aynı kapsamda askıya alındı. Ancak suçlamalarla bağlantısı olmadığı değerlendirilen bazı projelerin devamına izin verildi.

Soruşturma, NSPA içinde rüşvet zinciri kurulduğu iddiaları üzerine başlatıldı. Belçika ve ABD’nin de aralarında bulunduğu yedi ülkede yapılan eş zamanlı baskınlarda eski ve mevcut birçok NSPA personeli gözaltına alındı. Savcılığa göre bazı savunma şirketleri NATO’ya tedarik sağlamak için milyonlarca euroluk rüşvet dağıtmış olabilir.

Araştırmanın odağındaki isim: Eliau Eluasvili

FTM’nin aktardığına göre Elbit’le bağlantılı olduğu iddia edilen İtalyan vatandaşı Eliau Eluasvili hakkında 30 Eylül’de Interpol üzerinden uluslararası yakalama kararı çıkarıldı. Belçika Savcılığı, Eluasvili’nin rüşvet ve suç örgütüne iştirak suçlamalarıyla arandığını doğruladı. 60 yaşındaki şüphelinin sahte kimliklerle seyahat ettiği değerlendiriliyor.

Resmî kayıtlarda Elbit ile Eluasvili arasında doğrudan bir bağ görünmese de soruşturmaya yakın kaynaklar, Eluasvili’nin şirkete danışmanlık yaptığını iddia ediyor. Şüphelinin ABD, Litvanya ve Yunanistan’da savunma danışmanlığı şirketleri bulunuyor ancak bu firmaların dosyayla ilişkisi kesinleşmiş değil.

Eluasvili’nin, soruşturmanın kilit isimlerinden eski NSPA çalışanı ve eski Belçika savunma yetkilisi Guy M. ile yakın temas kurduğu belirtiliyor. Guy M., Mayıs 2025’te tutuklanmış, yaklaşık altı ay cezaevinde kaldıktan sonra elektronik kelepçeyle serbest bırakılmıştı. Savcılık, onun üzerinden dönen rüşvet trafiğinin toplam 1.9 milyon euroyu bulduğunu açıkladı.

NATO'nun tedarik mekanizmasını sarsan soruşturma, Elbit Systems'ın ittifak içindeki konumunu ciddi şekilde zora sokarken, dosyanın daha fazla ülkeyi ve şirketi kapsayacak şekilde genişlemesi bekleniyor.












