Netanyahu: Ateşkes için görüşmelere başlıyoruz

Netanyahu: Ateşkes için görüşmelere başlıyoruz

20:2521/08/2025, Perşembe
G: 21/08/2025, Perşembe
Bugünlerde Gazze'nin tamamını işgal planları yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Foto: Arşiv)
Bugünlerde Gazze'nin tamamını işgal planları yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Foto: Arşiv)

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail savaşın bitmesi ve rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes görüşmelerine başlayacak" açıklamasını yaptı. Netanyahu, bugün yaptığı bir başka açıklamada ise ateşkes olması durumunda da Gazze'yi işgal edeceklerini söylemişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Hamas, ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurmuştu

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

Netanyahu: Ateşkes için görüşmelere başlıyoruz

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
