Netanyahu: Ateşkes için müzakerelere başlıyoruz

20:2521/08/2025, Perşembe
Bugünlerde Gazze'nin tamamını işgal planları yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Foto: Arşiv)

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail, kabul edilecek şartlarda savaşın bitmesi ve rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes müzakerelerine başlayacak" açıklamasını yaptı. Netanyahu, ateşkes ve esir takası müzakerelerinin Gazze'yi işgal saldırılarıyla paralel şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Başbakan Netanyahu, yayımladığı videoda, Gazze'yi işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve esir takası müzakerelerini de yürüteceklerini söyledi.

Netanyahu,
"Tüm esirlerin serbest bırakılması ve savaşın İsrail'in kabul edebileceği şartlarda sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim.”
ifadesini kullandı.

Gazze'yi işgalle paralel yürütülecek

İsrail ordusunun bugün kendisine Gazze kentini işgal planlarını sunduğunu aktaran Netanyahu, ateşkes ve esir takası müzakerelerinin Gazze kentini işgal saldırılarıyla paralel şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Netanyahu,
"Hamas'ın yenilgisi ve tüm esirlerin serbest bırakılması el ele gidiyor."
dedi.

Güvenlik Kabinesi toplanıyor

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Güvenlik Kabinesi’nin Gazze'nin işgali hazırlıklarını ve ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerini görüşmek üzere bu gece toplanacağını aktardı.

Esir yakınları ve Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyenler ise İsrail genelinde pek çok kentte protestolar düzenliyor.

Hamas teklifi kabul etmişti

Hamas, arabulucuların sunduğu 60 günlük ateşkes ve Gazze Şeridi'ndeki bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.

