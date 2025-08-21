Netanyahu: Ateşkes için müzakerelere başlıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail, kabul edilecek şartlarda savaşın bitmesi ve rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes müzakerelerine başlayacak" açıklamasını yaptı. Netanyahu, ateşkes ve esir takası müzakerelerinin Gazze'yi işgal saldırılarıyla paralel şekilde yürütüleceğini vurguladı.
Başbakan Netanyahu, yayımladığı videoda, Gazze'yi işgal saldırılarını sürdürürken aynı zamanda ateşkes ve esir takası müzakerelerini de yürüteceklerini söyledi.
Gazze'yi işgalle paralel yürütülecek
İsrail ordusunun bugün kendisine Gazze kentini işgal planlarını sunduğunu aktaran Netanyahu, ateşkes ve esir takası müzakerelerinin Gazze kentini işgal saldırılarıyla paralel şekilde yürütüleceğini vurguladı.
Güvenlik Kabinesi toplanıyor
Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Güvenlik Kabinesi’nin Gazze'nin işgali hazırlıklarını ve ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerini görüşmek üzere bu gece toplanacağını aktardı.
Esir yakınları ve Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyenler ise İsrail genelinde pek çok kentte protestolar düzenliyor.
Hamas teklifi kabul etmişti
Hamas, arabulucuların sunduğu 60 günlük ateşkes ve Gazze Şeridi'ndeki bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını öngören teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.