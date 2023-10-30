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Netanyahu'dan Gazze'yi işgale '11 Eylül ve Pearl Harbor' kılıfı: Ateşkes olmayacak

Filistin'e yönelik katliam saldırılarını sürdüren İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını reddederek, "Hamas'a teslim olmayacağız" dedi. Sivillere yönelik saldırıların durmayacağını söyleyen Netanyahu, 'ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Pearl Harbor bombalamasından veya 11 Eylül 2001’deki terör saldırısından sonra ateşkesi kabul etmemesini' örnek gösterdi.

21:39 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 22:18 - 30/10/2023 Pazartesi
IHA
Netanyahu, ateşkes çağrılarını reddedip 'sivil katliamına' devam edeceklerini söyledi.

Netanyahu, ateşkes çağrılarını reddedip 'sivil katliamına' devam edeceklerini söyledi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını reddetti. Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, savaşı İsrail’in başlatmadığını ancak kazanacağını belirterek, Hamas’ın İran’ın oluşturduğu "şer ekseninin" bir parçası olduğunu öne sürdü.

Gazze'yi işgale '11 Eylül ve Pearl Harbor' kılıfı: Ateşkes olmayacak

ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Pearl Harbor bombalamasından veya 11 Eylül 2001’deki terör saldırısından sonra ateşkesi kabul etmeyeceği gibi, İsrail’in de 7 Ekim’deki korkunç saldırılardan sonra Hamas’la düşmanlığın sona ermesini kabul etmeyeceğini vurgulayan Netanyahu,
“Ateşkes çağrıları İsrail’e Hamas’a teslim olma, teröre teslim olma, barbarlığa teslim olma çağrısıdır. Bu olmayacak”
dedi.

Öldürülen siviller için 'kasıtsız' dedi

İncil’den alıntı yapan Netanyahu, barışın ve savaşın zamanları olduğunu ve şu anda savaşın zamanı olduğunu vurgulayarak, “Ortak geleceğimiz için bir savaş. Bugün medeniyetin güçleriyle barbarlığın güçleri arasına bir çizgi çekiyoruz” dedi.

İstifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Netanyahu, "Onları tarihin çöplüğüne atacağız. Bu benim hedefim. Bu benim sorumluluğum” dedi.

Netanyahu, Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen sivillere ilişkin ise "masumların kasıtlı olarak öldürülmesi ile her meşru savaşa eşlik eden kasıtsız ölümler arasında ahlaki bir ayrım" olması gerektiğini öne sürdü.


İsrail'in Gazze'deki vahşeti 24. gününde: 3 bin 457'si çocuk 8 bin 306 Filistinli katledildi!
İsrail'in Gazze'deki vahşeti 24. gününde: 3 bin 457'si çocuk 8 bin 306 Filistinli katledildi!

Terör devleti İsrail'in 24 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze'de soykırım yaşanıyor. Gece boyu saldırılara devam eden İsrail, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 12 bin kişinin sığındığı Kudüs Hastanesi'ni bombalamakla tehdit etti. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, "İsrail'in, Holokost'u bile geride bırakan savaşta hala Gazze Şeridi'nde elektrik ve içme suyunu kesmeyi, akaryakıt, ilaç ve gıda yardımlarını engellemeyi sürdürdüğünü" söyledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 8 bin 306'ya yükseldiğini ve ölenlerin 3 bin 457'sinin çocuk, 2 bin 236'sının kadın olduğunu açıkladı. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler.


#İsrail
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#Filistin
#ABD
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