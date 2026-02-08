Netanyahu’dan İran hamlesi: Trump’ın kapısını çalacak

Yeni Şafak
09:288/02/2026, Pazar
DHA
Netanyahu, İran müzakereleri için ABD’ye gidiyor
Netanyahu, İran müzakereleri için ABD’ye gidiyor

Binyamin Netanyahu, İran karşıtı politikalarını derinleştirmek için ABD Başkanı Donald Trump’ın kapısını çalacak. 11 Şubat’ta Washington’da yapılacak görüşmede, İran’ın balistik füze programı ile bölgedeki direniş eksenine verdiği desteğin hedef alınması bekleniyor.

Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunu ele almak üzere ABD'ye gideceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 11 Şubat Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu ve Trump’ın, İran ile ABD arasında yürütülen müzakereleri ele alacağı kaydedilerek, Netanyahu'nun müzakerelerin ‘İran'ın balistik füzelerinin sınırlandırılmasını ve İran eksenine desteğinin sona erdirilmesini de içermesi gerektiğine inandığı’ aktarıldı.



#İsrail
#ABD
#İran
#müzakere
