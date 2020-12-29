Netanyahu'nun BAE ve Bahreyn ziyareti tekrar ertelendi Netanyahu'nun BAE ve Bahreyn ziyareti tekrar ertelendi: Gerekçe olarak karantina gösterildi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi. Her ne kadar karantina gerekçe gösterilse de uzmanlar, Netanyahu'nun Mart 2021'de gerçekleştirilecek seçim kampanyasında kullanmak için ziyareti ileri bir tarihe aldığı yorumunu yapıyor.

Haber Merkezi 29 Aralık 2020, 20:07 Son Güncelleme: 29 Aralık 2020, 20:25 AA