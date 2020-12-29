Dünya Netanyahunun BAE ve Bahreyn ziyareti tekrar ertelendi Gerekçe olarak karantina gösterildi
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Netanyahu'nun BAE ve Bahreyn ziyareti tekrar ertelendi

Netanyahu'nun BAE ve Bahreyn ziyareti tekrar ertelendi: Gerekçe olarak karantina gösterildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi. Her ne kadar karantina gerekçe gösterilse de uzmanlar, Netanyahu'nun Mart 2021'de gerçekleştirilecek seçim kampanyasında kullanmak için ziyareti ileri bir tarihe aldığı yorumunu yapıyor.

Haber Merkezi AA
Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

İsrail'in Walla News gazetesinde yer alan haberde, Netanyahu'nun, ocak ayının ilk haftasında BAE ve Bahreyn'e yapacağı ziyaretin İsrail'de pazar günü başlayan iki haftalık yeni tip koronavirüs (Kovis-19) karantinası nedeniyle ertelendiği belirtildi.

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Karantina bahane

  • Her ne kadar karantina gerekçe gösterilse de uzmanlar, Netanyahu'nun Mart 2021'de gerçekleştirilecek seçim kampanyasında kullanmak için ziyareti ileri bir tarihe aldığı yorumunu yapıyor.

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Ziyaret etmeyi planlamıştı

İlişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Netanyahu, bu ayın başında BAE ve Bahreyn'i ziyaret etmeyi planlamış ancak Manama yönetiminin talebi doğrultusunda ziyaret ertelenmişti.

  • BAE 13 Ağustos'ta, Bahreyn ise 11 Eylül'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı. İsrail, BAE ve Bahreyn ile 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
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