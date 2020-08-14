Bahreyn'den skandal hamle: İsrail ile yaptığı anlaşmadan dolayı BAE'yi tebrik etti

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bahreyn, Filistin topraklarının ilhakını durduran bir anlaşma yapması ve Orta Doğu'da barış fırsatlarını sağlamlaştıran adımlar atması dolayısıyla BAE'yi tebrik ediyor" ifadeleri kullanıldı.
İsrail ile yapılan anlaşma barış ve istikrara katkı sunacakmış
- İsrail-BAE normalleşme anlaşmasının "tarihi bir adım" olarak değerlendirildiği açıklamada, bu adımın bölgede barış ve istikrarın güçlenmesine katkı sunacağı iddia edildi.
Açıklamada ayrıca, ABD'nin bu anlaşma için sarf ettiği çabalardan övgüyle söz edildi.
- BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş da ülkesinin ABD’nin ara buluculuğunda İsrail ile normalleşme adımını "iki devletli çözüm şansını korumak" için attığını savunmuştu.
Filistin Yönetimi ise BAE'nin İsrail ile anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirerek, tepki göstermişti ve Abu Dabi’deki büyükelçisini geri çektiğini duyurdu.
- Hamas, Fetih, İslami Cihad hareketleri ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de anlaşmaya tepkilerini ortaya koymuştu.