BAE ile İsrail'in anlaşması: Bahreyn tebrik etti Bahreyn'den skandal hamle: İsrail ile yaptığı anlaşmadan dolayı BAE'yi tebrik etti Filistin'in tepki olarak Abu Dabi’deki büyükelçisini geri çekmesinin ardından Bahreyn, İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşması dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) tebrik etti. İsrail-BAE normalleşme anlaşmasının "tarihi bir adım" olarak değerlendirildiği açıklamada, bu adımın bölgede barış ve istikrarın güçlenmesine katkı sunacağı iddia edildi.

Haber Merkezi 14 Ağustos 2020, 00:01 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020, 00:34 AA