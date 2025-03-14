Netentahu'ya dost ateşi: İsrailli aileler Trump'a yardım çağrısında bulundu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başbakanı, orduyu ve güvenlik kurumlarını kapalı kapılar ardında dinledik ve halka nasıl tamamen farklı bir hikaye anlattıklarını gördük. Bize söylenen her şeyi, tüm tutulmayan sözleri, insan hayatından ziyade siyasi çıkarlara dayalı olarak alınan tüm vahim kararları açıklayacağız. Sorumsuz liderlerin yalan söylemesine ve başarısızlıklarını örtbas etmeye devam etmesine izin vermeyeceğiz."