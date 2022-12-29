New York karla mücadele ederken belediye başkanı tatile çıkmış

Amerika'nın geneli, "nesilde bir kez görülen" kar fırtınasıyla mücadele ediyor. Özellikle New York eyaleti adeta donmuş durumda. Sadece New York'un Erie/Buffalo kentinde 37 kişi yaşamını yitirdi. ABD genelinde ölü sayısı ise 60'ın üzerinde.

New York Valisi Kathy Hochul, "Buffalo'ya gitmek bir savaş alanına gitmek gibi. Yolların kenarlarındaki arabaları görmek şoke edici" dedi.

BİDEN VE ADAMS TATİLDEYDİ

Başta New York olmak üzere ABD kar fırtınasının etkisi altındayken, Başkan Joe Biden ve New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Virgin Adaları'na tatile gitmesi tartışmalara neden oldu.

Biden, özellikle de Cumhuriyetçilere yakın medya tarafından hedef alınırken; New York Belediye Başkanı Adams'ın kendisini savunma şekli ise, ABD kamuoyunun tepkisini çekti. Tatil dönüşü basın toplantısı düzenleyen Adams, gazetecilerin "Kar fırtınası sırasında neredeydiniz?" sorusuna "Virgin Adaları'ndaydım" diye cevap verdi.

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"YARDIMCIM ŞEHİRDE SİZLERE BİLGİLERİ VERDİ"

Açıklamalarına devam eden Adams, "Geçen yıl gerçekten depresyondaydım. Bu şehre tüm yıl bağlı kaldıktan sonra, iki günümü annemle geçirmeye karar verdim. Bu şehirden uzakta geçirdiğim iki güne nasıl tepki verdiğinizi izlemek gerçekten endişe vericiydi. İyi bir iş-yaşam dengesini hak ediyorum. Özel zaman geçirmeyi hak ediyorum. Şehir tüzüğünün hiçbir yerinde New York basınına nerede olduğumu bildirmem gerektiği yazmıyor. Şehir tüzüğü ortada. Benim yokluğumda bu şehirden birinci belediye başkan yardımcısı sorumludur. O buradaydı ve sizlere şehirde neler olup bittiğine dair bilgileri aktardı. Şehir tüzüğünü takip ettik" dedi.

FOTOĞRAF 17 ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası devam ediyor. Anadolu Ajansı, kar fırtınasının en çok etkili olduğu Buffalo kentinde felaketin boyutlarını görüntüledi. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti, marketlerin rafları boşaltıldı. Yerel kaynaklara göre bir süper markette yağmalama olayları da yaşandı. Kar fırtınasında mahsur kalan Buffalo kentinin bazı sakinleri Noel’i itfaiye binalarında kutladı. ABD’de milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı. New York’a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz, yaptığı açıklamada, ilçede elektrikleri kesik olan ev ve iş yerlerinin yüzde 94’üne elektrik verildiğini ancak halen 12 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğunu belirtti. Poloncarz, gün içinde de yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, Bu korkunç bir durum. Sokakları açmaya ve temizlemeye ve henüz temizlenmemiş alanlara girmeye çalıştığımız için bu iyi olmadı. dedi. Erie ilçesinde kar fırtınasında ölenlerin sayısının bir günde 13’ten 27’ye yükseldiği bildirildi. Associated Press’in ülke genelinde topladığı verilere göre New Yorkta kar fırtınası kaynaklı ölü sayısı 27’ye çıkarken, Ohioda 10, Kansas ve Kentuckyde 3er, Coloradoda 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsinde birer kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 50ye ulaştı. Diğer taraftan Amerikan NBC televizyonuna göre Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee ve Wisconsin eyaletlerinde 55 kişi hayatını kaybetti. Kanadadaki Büyük Göllerden Meksika sınırındaki Rio Grandeye kadar kapsamı genişleyen ölümcül kar fırtınası, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60ını olumsuz etkiledi. Uçuş takip sitesi FlightAware, ABD’de son 4 günde yaklaşık 13 bin uçuşun iptal edildiğini bildirdi. ABDde, 21 Aralıkta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, nesilde bir kez görülebilecek şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu. Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu. Hava durumu servisi, Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine işaret etmişti. Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.Fırtına nedeniyle New Jerseynin Manhattana bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehrinin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü. Queens ve Brooklynin kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti. ABD'de görülmemiş kar fırtınası: Bir metreyi geçti ölü sayısı 50'ye çıktı ABD ve Kanada'yı etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle ölü sayısı artıyor. ABD'de aşırı soğuk nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi. Nesilde bir kez görülen kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkış yasaklandı, marketlerde raflar boşaldı. BiP'te paylaş

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