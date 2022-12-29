New York karla mücadele ederken belediye başkanı tatile çıkmış

Amerika'nın geneli, "nesilde bir kez görülen" kar fırtınasıyla mücadele ediyor. Özellikle New York eyaleti adeta donmuş durumda. Sadece New York'un Erie/Buffalo kentinde 37 kişi yaşamını yitirdi. ABD genelinde ölü sayısı ise 60'ın üzerinde.
New York Valisi Kathy Hochul, "Buffalo'ya gitmek bir savaş alanına gitmek gibi. Yolların kenarlarındaki arabaları görmek şoke edici" dedi.
BİDEN VE ADAMS TATİLDEYDİ
Başta New York olmak üzere ABD kar fırtınasının etkisi altındayken, Başkan Joe Biden ve New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın Virgin Adaları'na tatile gitmesi tartışmalara neden oldu.
Biden, özellikle de Cumhuriyetçilere yakın medya tarafından hedef alınırken; New York Belediye Başkanı Adams'ın kendisini savunma şekli ise, ABD kamuoyunun tepkisini çekti. Tatil dönüşü basın toplantısı düzenleyen Adams, gazetecilerin "Kar fırtınası sırasında neredeydiniz?" sorusuna "Virgin Adaları'ndaydım" diye cevap verdi.
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"YARDIMCIM ŞEHİRDE SİZLERE BİLGİLERİ VERDİ"
Açıklamalarına devam eden Adams, "Geçen yıl gerçekten depresyondaydım. Bu şehre tüm yıl bağlı kaldıktan sonra, iki günümü annemle geçirmeye karar verdim. Bu şehirden uzakta geçirdiğim iki güne nasıl tepki verdiğinizi izlemek gerçekten endişe vericiydi. İyi bir iş-yaşam dengesini hak ediyorum. Özel zaman geçirmeyi hak ediyorum. Şehir tüzüğünün hiçbir yerinde New York basınına nerede olduğumu bildirmem gerektiği yazmıyor. Şehir tüzüğü ortada. Benim yokluğumda bu şehirden birinci belediye başkan yardımcısı sorumludur. O buradaydı ve sizlere şehirde neler olup bittiğine dair bilgileri aktardı. Şehir tüzüğünü takip ettik" dedi.