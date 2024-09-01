Nihai rapor yayımlandı: İbrahim Reisi'nin öldüğü kazanın nedeni belli oldu

SABOTAJ BELİRTİSİ BULUNMADI
Raporda, “Helikopterin kaza sırasında önceden belirlenen uçuş rotasından sapmadığı ve pilotun kullandığı uçuş bilgilerini doğru bir şekilde takip ettiği doğrulanmıştır” denildi.
"PİLOTUN ACİL DURUM BİLDİRMEDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"
Meteoroloji raporlarının da dikkatle incelendiği belirtilen raporda, “Kaza günü bölgedeki hava şartlarının, özellikle yoğun sis oluşumu gibi olumsuz faktörlerin, olayın meydana gelmesinde etkili olduğu belirlenmiştir. Helikopterin kabin içi ses kayıtları ve uçuş veri kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde ise pilotun acil bir durum bildirmediği tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
"KAZANIN ANA SEBEBİ İKLİM ŞARTLARI"
İran'da 19 Mayıs'ta Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmişti.