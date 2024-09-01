Nihai rapor yayımlandı: İbrahim Reisi'nin öldüğü kazanın nedeni belli oldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey heyetin ölümüne neden olan helikopter kazasını ve olası senaryoları Milli İstihbarat Akademisi Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Uygur 3 soruda kaleme aldı. Olayın arka planı ne, suikast veya kaza iddiaları nasıl okunmalı, bu durum bölgeyi nasıl etkiler? Kazanın arkasında İsrail'in olabileceği ihtimaline dikkat çeken Dr. Hakkı Uygur, "Bu olay eğer İsrail bağlantılı bir sabotajsa inkarı çok kolay olacak, yalnızca iki taraf bu olayın arka planından haberdar olacak ve belki de artan gerilim bir süreliğine düşürülecek" ifadelerini kullandı.