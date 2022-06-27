Nijerya 57 petrol şirketine arama ruhsatı verecek

Nijerya Petrol Üretim Düzenleme Komisyonu (NUPRC) Başkanı Gbenga Komolafe, yaptığı açıklamada, ülkedeki petrol sahalarında petrol aramak ve çıkarmak için yarın 57 şirkete ruhsat verileceğini duyurdu.

Kıyıda ve sığ sularda bulunan daha küçük petrol bloklardan oluşan petrol sahaları, yerel şirketler tarafından geliştiriliyor.

Afrika'nın en büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı Nijerya, devlet maliyesini desteklemek ve ülkenin dövizinin büyük kısmını sağlayan petrol sektörüne yerel katılımı geliştirmek için sahalardaki üretimi artırmak istiyor.



OYNAT 00:43 Nijerya açıklarındaki petrol gemisinde patlama meydana geldi Nijerya açıklarında 10 mürettebatın bulunduğu 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip petrol üretim gemisinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.



Nijerya kıyılarındaki Ukpokiti petrol sahasında petrol şirketi SEPCOL tarafından işletilen gemide patlama meydana geldi. Nijer Nehri deltasında bulunan ve 2 milyon varil petrol depolama kapasitesine sahip gemi, patlamanın ardından alevlere teslim oldu. BiP'te paylaş

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DÜNYA Nijerya'da 15 petrol işçisi kaçırıldı