Nijerya ordusundan hava operasyonu: Çalıntı ham petrol taşıyan üç gemi imha edildi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) Nijer’e yaptırımlarının “yasa dışı, haksız ve insanlık dışı” olduğunu belirten Abdurrahman (Ömer) Tchiani, bu yaptırımların Nijer halkını daha da yoksullaştıracağını kaydetti.