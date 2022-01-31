Dünya Nijeryada Lassa ateşinden can kaybı artıyor 32 kişi hayatını kaybetti
AFRİKA

Nijerya'da Lassa ateşinden can kaybı artıyor: 32 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da hızla yayılan Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

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Haber Merkezi AA
Nijeryada Lassa ateşinden can kaybı artıyor: 32 kişi hayatını kaybetti
Foto/arşiv

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle son 2 günde 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

3 Ocak'tan bu yana salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye ulaşırken, bu süre zarfında ülkeyi etkisi altına alan salgında başkent Abuja'nın yanı sıra 11 eyalette 170 vakanın tespit edildiği kaydedildi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş,, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

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