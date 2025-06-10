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Nijerya'da meydana gelen patlamada 6 kişi öldü

Nijerya'da meydana gelen patlamada 6 kişi öldü

09:0510/06/2025, Salı
AA
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Rufai, patlamada 6 kişi yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Rufai, patlamada 6 kişi yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde meydana gelen patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sokoto Polis Sözcüsü Ahmad Rufai, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Gwabro köyünde el yapımı patlayıcı düzeneğinden kaynaklandığı tahmin edilen bir patlamada meydana geldiğini belirtti.

Rufai, patlamada 6 kişi yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü vurgulayan Rufai, patlamaya ilişkin detay vermedi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından ocak ayında terörist grup olarak tanımlanmıştı.





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