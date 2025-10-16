Nijerya'da terör operasyonu

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Markus Kangye, yaptığı açıklamada, ordunun, son iki haftada ülke genelinde Boko Haram, DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ve Lakurawa terör örgütlerine operasyonlar düzenlediğini belirtti.