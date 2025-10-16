Yeni Şafak
Nijerya'da terör operasyonu

20:5116/10/2025, Perşembe
AA
Nijerya'da, ordunun düzenlediği operasyonlarda 62 teröristin yakalandığı bildirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Markus Kangye, yaptığı açıklamada, ordunun, son iki haftada ülke genelinde Boko Haram, DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ve Lakurawa terör örgütlerine operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Kangye, operasyonlarda onlarca teröristin öldürüldüğünü, 62 teröristin yakalandığını ifade etti.

Operasyonlarda Boko Haram üyelerinin rehin aldığı 30 sivilin kurtarıldığını aktaran Kangye, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Lakurawa, Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

