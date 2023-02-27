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Dünya

Nijerya'da yeni petrol ve doğalgaz sahası keşfedildi

Afrika kıtasının petrol ve gaz açısından en zengin ülkelerinden biri olan Nijerya'da yeni sahaların bulunduğu açıklandı. Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde silahlı grupların petrol alanlarında sabotaj, çatışma ve adam kaçırma gibi olaylara sebebiyet verdiği aktarıldı.

13:13 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Nijerya'da yeni doğalgaz ve petrol yatağı keşfi

Nijerya'da yeni doğalgaz ve petrol yatağı keşfi

Nijerya Petrol Üretim Düzenleme Komisyonu (NUPRC) Başkanı Gbenga Komolafe, yaptığı açıklamada, günde 681 bin varil ham petrol ve 1,52 milyar standart fit küp sağlayacak yeni petrol kuyuları dolayısıyla ham petrol hacminde artış beklendiğini belirtti.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.


#Nijerya
#petrol
#doğalgaz
#yatak
6 dakika önce
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Nijerya'da yeni petrol ve doğalgaz sahası keşfedildi
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