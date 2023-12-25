Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

İzzeddin el-Kassam Tugayları, terör devleti İsrail'e ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığı belirtildi. Söz konusu açıklamada Cuhr ed-Dik bölgesinde bir binaya konuşlanan 10 askerden oluşan İsrail özel gücünün füzeyle hedef alındığı ve işgal ordusundaki askerlerden bazılarının öldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi. Öte yandan "Yasin-105" roketleriyle El-Kasasıb Mahallesi'nde bir, Cibaliya el-Beled bölgesi sınırlarında da iki "Merkava" tankının vurulduğu da aktarıldı.