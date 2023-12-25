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Dünya

Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı kişilerin köylere düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
20:31 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 21:06 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nijerya'nın Plateau eyaleti, son zamanlarda silahlı kişilerin saldırılarına sahne oluyor.
Nijerya'nın Plateau eyaleti, son zamanlarda silahlı kişilerin saldırılarına sahne oluyor.

Nijerya'nın Plateau eyaletindeki köylere düzenlenen silahlı saldırılarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Bokkos Bölge Başkanı Monday Kasa, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine bağlı köylere saldırılar düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını kaydeden Kasa, çok sayıda kişinin de kaçırıldığı bilgisini paylaştı.

Kasa, saldırılarda kaçırılanları bulmak için bölgeye güvenlik güçleri gönderildiğini söyledi.


Saldırılarda çok sayıda evin kundaklandığını ifade eden Kasa, silahlı kişilerin köyde ele geçirdikleri gıda ürünlerini de yanlarında götürdüklerini açıkladı.

Kasa, ekiplerin cesetleri toplamaya devam ettiğini ve sayının artabileceğini ifade etti.

Öte yandan Plateau Valisi Caleb Mutfwang, saldırıları kınayarak, güvenlik birimlerine sorumluları derhal yakalamaları talimatı verdi.


Kassam Tugaylarından İsrail özel gücüne füzeli saldırı: İşgalci ordusu ağır kayıp verdi
Kassam Tugaylarından İsrail özel gücüne füzeli saldırı: İşgalci ordusu ağır kayıp verdi

İzzeddin el-Kassam Tugayları, terör devleti İsrail'e ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığı belirtildi. Söz konusu açıklamada Cuhr ed-Dik bölgesinde bir binaya konuşlanan 10 askerden oluşan İsrail özel gücünün füzeyle hedef alındığı ve işgal ordusundaki askerlerden bazılarının öldüğü, bazılarının ise yaralandığı kaydedildi. Öte yandan "Yasin-105" roketleriyle El-Kasasıb Mahallesi'nde bir, Cibaliya el-Beled bölgesi sınırlarında da iki "Merkava" tankının vurulduğu da aktarıldı.

#Nijerya
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#Plateau
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