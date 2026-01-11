Nobel'den Venezuela muhalefet liderine 'Ödülü paylaşamazsın' mesajı

Yeni Şafak
11:3711/01/2026, Pazar
Nobel Barış Ödülü sahibi Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki “ödül problemi”ne Nobel Enstitüsü'nden yanıt geldi.
Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Trump'la paylaşmak isteyen Venezuela muhalefet lideri Machado'ya yanıt gecikmedi. Nobel Enstitüsü açıklama yaptı.


Ödülü Trump ile paylaşmak istediğini söyleyen Machado'ya ABD Başkanı hemen yanıt vermiş ve “onur duyacağını” söylemişti. Ancak bu ihtimal rafa kalkmış olabilir.


Nobel Barış Ödülü'nü veren Norveç Nobel Enstitüsü'nden “paylaşma isteğine” yanıt gecikmedi. Enstitü, Nobel Barış Ödülü'nün geri alınamayacağı, paylaşılamayacağı ve başkasına aktarılamayacağını açıkladı.


Açıklamada ödülün verileceği kişi kararının nihai olduğu belirtilirken, Nobel Enstitüsü'nün kurallarının itiraza açık olmadığı vurgulandı. Enstitü ayrıca Nobel Barış Ödülü'nü kazanan kişinin ödülü aldıktan sonraki eylemleri ve açıklamaları hakkında yorum yapmayacaklarını da ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yatak odasından kaçırıp operasyonla ABD'ye götürülmesinin ardından Venezuela'nın yönetimi kimde olacak sorusu için geçen isimlerden biri Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Machado olmuştu. Ancak ABD Başkanı Trump, Maduro’nun ardından Venezuela’nın ABD gözetiminde yönetileceğini söylemiş, fakat ülkedeki seçimler için bir takvim vermemişti.


Trump, Machado’nun Venezuela'da yeterli desteğe sahip olmadığını öne sürmüş, liderlik konusunda zorlanabileceğini de ifade etmişti. Machado ise seçim yapılması halinde başkanlığı açık farkla kazanacağını söylese de ikili arasında “Nobel” gerilimi olduğu öne sürülmüştü.


Geçtiğimiz hafta ABD'li Washington Post gazetesine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi "Nobel yüzünden Machado'nun üstü çizildi" şeklinde bir iddia ortaya atmıştı.


ABD Başkanı Trump bu iddiaları reddetse de Nobel için gönderme yapmayı da ihmal etmemişti. Trump, "Nobel'i o kazanmamalıydı ama hayır benim kararımın bununla bir ilgisi yok" demişti.

#Nobel
#Donald Trump
#Maria Corina Machado
