Normalleşme hazırlığı yapan İngiltere'de vaka sayıları korkutuyor

Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarında büyük ilerleme kaydeden İngiltere'de normalleşme planları yapılırken dün 22 bin 868 vaka tespit edildi. Bu sayı son 149 günde görülen en yüksek günlük vaka oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 128 bin 103'e yükseldi.

GÜNLÜK EN YÜKSEK RAKAM

Euronews'te yer alan haberde son 24 saatte 22 bin 868 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 23 bin 275 vakanın saptandığı 30 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu.

Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 755 bin 78'e çıktı. Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan ülkede Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 44 milyon 454 bin 511'e ulaşırken, bunlardan 32 milyon 583 bin 746'sına ikinci dozu aşı yapıldı.

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Ülkede Covid-19 nedeniyle 1505 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 257'si yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, "Alfa" (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.