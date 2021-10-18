Nükleer Avrupa’yı ikiye böldü Avrupa ülkeleri, nükleer tesislerin temiz enerji kaynaklarından sayılıp sayılmaması gerektiğini tartışıyor. Fransa ve Almanya’nın kendi kurulu gücüne göre taraf olduğu tartışmanın küresel enerji krizi ortamında nereye gideceği bilinmiyor. Bu ve benzeri birçok enerjiyi yönetme kavgasının çıkacağı ortamda, planlarını önceden yapan Türkiye, arz güvenliğini sağlamayı başardı.

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