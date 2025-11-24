Yeni Şafak
Okinawa Adası'nda ikmal hattında patlama: 17 ilçede su kesintisi yaşanacak

20:5324/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
AA
Okinawa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kuzeydeki Ogimi bölgesindeki bir baraj ile su arıtma tesisi arasındaki ikmal hattındaki patlama sebebiyle 17 ilçede su kesintisi yaşanacağı ifade edildi.

Japonya'nın Okinawa eyaletinde baraj ve arıtma tesisi arasındaki ikmal hattında meydana gelen patlamanın, 17 ilçede su kesintisine yol açacağı bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre Okinawa'nın kuzeyindeki Ogimi bölgesinde bir baraj ile su arıtma tesisi arasındaki ikmal hattında patlama meydana geldi.

Okinawa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre patlama, adada yoğun nüfuslu Naha ilçesi dahil 17 ilçede 370 bin haneyi etkileyecek su kesintisine yol açacak.

Eyalet geneline yönelik tasarruf çağrıları yapılırken, rezervuarların seviyesine bağlı olarak su kesintilerinin daha fazla ilçede yaşanabileceği belirtildi.

Bazı kaplıca tesisleri, restoranlar ile demir yolu istasyonlarında umumi tuvaletler bu süreçte geçici olarak kapatıldı, okullarda eğitimin yarım güne düşürülmesinin planlandığı aktarıldı.

Tomigusuku ilçesinde bir market işletmecisi açıklamasında
"Yaklaşık 100 kasa (su) stokumuz bir saatte tükendi. Müşteriler aynı anda üç, dört kasa alıyor."
dedi.

Patlama sonrası onarım faaliyetinin başlatıldığı ikmal hattının 1967 yılında döşendiği ve patlamanın ikmal hattının eskimesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.



