Türkiye ve Güney Kore kan bağıyla bağlı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Ankara’ya gelecek olan Lee’nin ziyaretinde ana gündem maddesini savunma projelerinde iş birliği oluşturuyor. 2026’ya kadar İHA kapasitesini iki katına çıkarmayı planlayan Seul, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini üstlenecek modern sistemler geliştiriyor. İki ülke, 2023 yılında askeri iş birliği mutabakatı yaparak bu alandaki stratejik diyaloğu derinleştirdi. Diğer yandan Türkiye’nin yeni nesil tankı ALTAY’ın seri üretim süreci, Güney Kore’den tedarik edilen güç grubu ile başlatılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda ilk aşamada 85 tankın Güney Kore güç grubu ile üretilmesi planlanıyor. Ziyaret, on yılın ardından G. Kore’den cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye’ye yapılan ilk ziyaret özelliği de taşıyor.