Türkiye ve Güney Kore kan bağıyla bağlı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkesinin “Kardeş ülke Türkiye” ile stratejik ortaklığını önemsemeye ve güçlendirmeye devam edeceğini vurgulayarak, “Türkiye, Kore için stratejik bir ortaktır ve Avrasya bölgesinde önemli bir merkezdir” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye devlet ziyareti gerçekleştirecek Lee, ziyareti öncesi AA'nın sorularını yazılı cevapladı. Kore Savaşı’nda Türk-Kore askerlerinin omuz omuza savaştığını belirten Lee, iki ülkeyi “Kan bağıyla bağlı kardeş” ülkeler olarak tanımladı.
BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ
Lee özetle şunları söyledi: “Kore motoruyla donatılmış Türkiye’nin ilk seri üretim Altay Ana Muharebe Tankının piyasaya sürülmesi, iki ülkemizin birlikte neler başarabileceğinin güçlü bir örneğidir. Güçlü yönlerimiz birbirini mükemmel şekilde tamamlamaktadır. Türkiye, insansız hava sistemlerinde küresel liderlik konumuna ulaşmıştır. Kore ise tanklar, topçu ve deniz araçları gibi gelişmiş platformlarda üstünlük sağlamaktadır. Bu durum, her iki ülkenin avantajlarını bir araya getiren önemli iş birliği potansiyeli yaratmaktadır. Nükleer enerji sektöründe, Kore şirketlerinin Türkiye’nin Sinop Nükleer Güç Santrali projesine katılımı konusunda görüşmeler devam etmektedir.”
“Kore için Türkiye sadece bir üretim sahası değildir. Kore için Türkiye, inovasyon yapmayı, yatırım gerçekleştirmeyi ve küresel ölçekte rekabetimizi artıracak stratejik bir ortaktır. Şimdiye kadar biriktirdiğimiz iş birliği deneyimini temel alarak, iş birliğimizin kapsamını nükleer enerji, biyo-sağlık, dijital dönüşüm, yeni ve yenilenebilir enerji ve yapay zeka gibi geleceğe yönelik endüstrileri de içerecek şekilde genişletmeyi hedefliyoruz.”
Ana gündem savunma
- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Ankara’ya gelecek olan Lee’nin ziyaretinde ana gündem maddesini savunma projelerinde iş birliği oluşturuyor. 2026’ya kadar İHA kapasitesini iki katına çıkarmayı planlayan Seul, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini üstlenecek modern sistemler geliştiriyor. İki ülke, 2023 yılında askeri iş birliği mutabakatı yaparak bu alandaki stratejik diyaloğu derinleştirdi. Diğer yandan Türkiye’nin yeni nesil tankı ALTAY’ın seri üretim süreci, Güney Kore’den tedarik edilen güç grubu ile başlatılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda ilk aşamada 85 tankın Güney Kore güç grubu ile üretilmesi planlanıyor. Ziyaret, on yılın ardından G. Kore’den cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye’ye yapılan ilk ziyaret özelliği de taşıyor.