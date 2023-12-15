Okullarda işkence ve infaz: İşgalci gücün suç listesi kabarıyor

İşgalci güç İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçları bir bir belgeleniyor. Çoğu kadın ve çocuk 18 binden fazla kişiyi öldüren on binlercesini yaralayan ve yüz binlercesini yerinden zorla eden işgalci gücün, ele geçirdiği okulları birer işkence ve infaz noktası olarak kullandığı raporlara yansıdı. Euro-Med İnsan Hakları Gözlemevi kurumunun açıkladığı çarşamba günü açıklanan rapora göre 7 Ekim sonrası, binlerce sivilin saldırılardan korunmak için sığındığı Birleşmiş Milletler gözetimindeki okullara baskın düzenleyip, işgal eden İsrail askerlerinin, buraları birer askeri üs, işkence ve infaz noktası olarak kullandıkları, görgü tanıklıkları ve yerinde tespitler sonucu belirlendi.





Sığındıkları alanda işkence gördüler





Euro-Med’in elde ettiği ifadelere göre, işgalci güç askerleri, bastıkları okullara sığınmış durumda bulunan yüzlerce Filistinliye günlerce işkence yaptıkları ve bazı Filistinlilerin yakın mesafeden infaz edildiği bilgisini edindi. İşgalci gücün, yürüttüğü yargısız infazların tamamen keyfi bir şekilde gerçekleştirildiği de raporda ifade edildi.





15 kişiyi infaz ettiler





Gazze’nin kuzeyindeki Cebaliya kampının batısındaki El Felluce mahallesinde yaklaşık 15 Filistinlinin çürümüş cesedi bulunduğu belirtildi. Euro-Med Monitor, ilk soruşturmasına dayanarak, bu kişilerin Shadia Abu Ghazaleh devlet okulunda İsrail ordusu mensupları tarafından sorgulanırken açık alanda infaz edildiği bilgisine ulaştı. 15 Filistinlinin cesedine ancak işgalci gücün bölgeden çekilmesinden sonra ulaşılabildiği kaydedildi.





Vücut bütünlükleri bozulmuştu





Bazı cesetlerin sadece çürümekle kalmadığı bütünlüklerinin de bozulduğu belirtilen raporda, infazların yakın mesafeden hedef alınarak gerçekleştirildiği belirtildi. Bazı cesetlerin bütünlüklerinin bozulmasının ise yakın mesafeden ağır makinalı silah atışı sonucu gerçekleştiğinin düşünüldüğü kaydedildi. Gazze’nin kuzeyindeki Selahaddin Okulu’na sığınmış görgü şahitleri de üç gün önce ağır ateş açtıkları ve 50 kişinin bu saldırı sonucu öldürüldüğünü belirtti. Okuldan zorla çıkartılan sivillerin Gazze’nin güneyine gitmeye zorlandığı ve bu sırada makinalı tüfeklerle arkalarından ateş açılarak en az 5 kişinin öldüğü ve birçok kişinin de yaralandığı ortaya çıktı.





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