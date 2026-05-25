Oreşnik, Kinjal ve İskender ile Kiev'i vurdu

Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev ve çevresine gece saatlerinde yoğun bir şekilde saldırdı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Rusya’nın "Oreşnik" hipersonik balistik füzesi fırlatabileceği uyarısının ardından başlayan bombardımanda Kiev’de 2 kişi olmak üzere toplamda 4 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi yaralandı. Başkentte 40’tan fazla nokta zarar gördü. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, yaralılardan 30’unun hastanede tedavi gördüğünü belirtirken, şehrin tarihi Bağımsızlık Meydanı’nda da hasar meydana geldiğini bildirdi. Klitschko, "Kiev için korkunç bir geceydi. Şu anda kurtarma ekipleri yangınları söndürüyor ve enkazı kaldırıyor. Sağlık ekipleri yaralılara yardım ediyor" diye konuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelik saldırılarına Oreşnik, Kinjal, Tsirkon ve İskender füzeleriyle cevap verdiklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’daki askeri hedeflere hava saldırılarının düzenlendiği, Rusya’ya yönelik "terör saldırılarına” karşılık verildiği bildirildi. Açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik balistik füzelerini, İskender aerobalistik füzelerini, Kinjal hipersonik aerobalistik füzelerini, Tsirkon seyir füzelerini, hava, deniz ve kara konuşlu seyir füzelerini ve silahlı insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna'daki askeri komuta tesislerine, hava üslerine ve savunma sanayi işletmelerine büyük bir saldırı gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
90 FÜZE 600 İHA
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski saldırının ardından yaptığı açıkalmada, "Bu ağır bir saldırıydı; 36’sı balistik füze olmak üzere çeşitli türlerde 90 füze kullanıldı. Ayrıca 600 İHA vardı. Ne yazık ki tüm balistik füzeler engellenemedi. En fazla isabet Kiev’de oldu. Kiev, bu Rus saldırısının ana hedefiydi" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tepki gösteren Zelenski, "Putin füzeleriyle sivil binaları yerle bir ediyor. Bir su temin tesisine 3 Rus füzesi fırlattı. Bir pazarı yaktı. Onlarca konut binasına zarar verdi. Birkaç sıradan okulu vurdu. Bila Tserkva’ya Oreşnik fırlattı. Gerçekten kontrolsüz durumdalar" ifadelerini kullandı. Bu saldırıların Rusya için sonuçsuz kalmaması gerektiğine vurgu yapan Zelenski, "Bugün dünyada sessiz kalmayıp Ukrayna’ya yardım etmeyi seçen herkes hayatın savunucusudur. Ukrayna için hava savunmasının, özellikle balistik önleyici kabiliyetlerin sağlanmasına devam etmek kritik önem taşıyor. Barışı sağlamak ve insanları korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ukrayna’nın yalnız olmaması önemli. ABD’nin, Avrupa’nın ve diğerlerinin karar vermesi gerekiyor. Böylece Moskova’daki o eski Oreşnik sonunda barış kelimesini söylemek zorunda kalsın" açıklamasını yaptı. Zelenski başka bir açıklamasında ise "Rus saldırısı, Çernobil Müzesi’ni yok etti, Ulusal Sanat Müzesi’ne ve Almanya’nın ARD televizyonunun ofisinin bulunduğu binaya zarar verdi" dedi.