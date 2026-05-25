Oreşnik, Kinjal ve İskender ile Kiev'i vurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski saldırının ardından yaptığı açıkalmada, "Bu ağır bir saldırıydı; 36’sı balistik füze olmak üzere çeşitli türlerde 90 füze kullanıldı. Ayrıca 600 İHA vardı. Ne yazık ki tüm balistik füzeler engellenemedi. En fazla isabet Kiev’de oldu. Kiev, bu Rus saldırısının ana hedefiydi" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tepki gösteren Zelenski, "Putin füzeleriyle sivil binaları yerle bir ediyor. Bir su temin tesisine 3 Rus füzesi fırlattı. Bir pazarı yaktı. Onlarca konut binasına zarar verdi. Birkaç sıradan okulu vurdu. Bila Tserkva’ya Oreşnik fırlattı. Gerçekten kontrolsüz durumdalar" ifadelerini kullandı. Bu saldırıların Rusya için sonuçsuz kalmaması gerektiğine vurgu yapan Zelenski, "Bugün dünyada sessiz kalmayıp Ukrayna’ya yardım etmeyi seçen herkes hayatın savunucusudur. Ukrayna için hava savunmasının, özellikle balistik önleyici kabiliyetlerin sağlanmasına devam etmek kritik önem taşıyor. Barışı sağlamak ve insanları korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ukrayna’nın yalnız olmaması önemli. ABD’nin, Avrupa’nın ve diğerlerinin karar vermesi gerekiyor. Böylece Moskova’daki o eski Oreşnik sonunda barış kelimesini söylemek zorunda kalsın" açıklamasını yaptı. Zelenski başka bir açıklamasında ise "Rus saldırısı, Çernobil Müzesi’ni yok etti, Ulusal Sanat Müzesi’ne ve Almanya’nın ARD televizyonunun ofisinin bulunduğu binaya zarar verdi" dedi.