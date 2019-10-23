Dünya Ortadoğuda Joker alarmı
ORTADOĞU

Ortadoğu'da Joker alarmı

Ortadoğu’da yeniden başlayan kitlesel eylemlerde sinemalarda gişe rekoru kıran Joker filminin karakteri sokakları dolduran Arap gençliğinin sisteme karşı duydukları öfkenin yüzü oldu. Lübnan ve Irak’taki gösterilerde genç eylemciler yüzlerini Joker karakterine boyadı. Son olarak Kuveyt’te bir sosyal medya fenomeni, Joker kılığındaki görüntülerinin yüzbinlerce kez paylaşılmasının ardından tutuklandı.

Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Amerikan çizgi roman karakteri Joker, sinemada gişe rekorları kıran filminin ardından, Ortadoğu'nun dört bir yanında sokakları dolduran protesto dalgasının da yüzü olmaya başladı. 2010 yılında Tunus'ta başlayan Arap Baharı'nın aksine, siyaset ve mezhepler üstü bir görünüm arzeden eylemlerde Arap gençler yine çoğunluğu oluşturuyor. Yaşadıkları ülkeleri yöneten rejimler ve hükümetler tarafından dışlandıklarını, görmezden gelindiklerini düşünen gençler, duvarları ve yüzlerini Joker karakterine boyuyor. Lübnan ve Irak'ta göstercilerin eylemler için Joker maskesini kullanmaları, bölgenin diğer ülkelerini de etkisi altına alacağa benziyor. El-Araby internet haber sitesine göre son olarak Kuveyt'te yüzbinlerce kişinin takip ettiği sosyal medya fenomeni İbrahim el-Hababi'nin Joker kılığına girip çektiği fotoğraf ve videoların sonu karakolda bitti.

Joker karakteri Ortadoğu sokaklarında

KUVEYT'TE İLK TUTUKLAMA

Kuveytli sosyal medya fenomeni tutuklandı.

182 bin takipçisi olan Hababi'nin Kuveyt sokaklarında Joker kılığında araba sürdüğü ve kahkahalar attığı görüntülerin hızla paylaşılması sonrasında harekete geçen Kuveyt güvenlik güçleri, sosyal medya fenomenini gözaltına aldı ve tutukladı. Görüntülerin ardından açıklama yapan bir güvenlik yetkilisinin, "güvenliği tehlikeye atacak ve korku yayacak davranışlardan uzak durulması" konusunda uyarıda bulunması, Körfez bölgesindeki rejimlerin sosyal olaylar karşısında diken üstünde durduğunun göstergesi oldu. Sosyal medya fenomenin sorgu sırasında, "Sinemada bir fenomene dönüşen çizgi roman karakterinden etkilendiğini" belirttiği açıklandı.

MASKENİN ARDINDAKİ GERÇEK

Joker maskesi ilk olarak Beyrut'ta son bir haftadır süren eylemler sırasında kullanılmıştı. Beyrut'ta eylemlere katılan gençler, Joker karakterini hem şehrin duvarlarında resmettiler hem de yüzlerini palyaço karakterine boyadılar. Beyrut'taki gösterilere Joker maskesiyle katılan bir genç kadın Amerikan Wired dergisine verdiği görüşte "Yüzümü bu şekilde boyamamız karakterle empati kurmamızın neticesi. Çünkü yüzünü boyamadan önce sefil bir hayatı vardı. Kimse onla ilgilenmiyor, kimse dinlemiyordu. Hayal kırıklığına uğramış, öfkeliydi ve sonunda çıldır, bugün Lübnan'da olan da budur." ifadeleriyle maskenin ardındaki gerçeği aktardı.

IRAK'TA GÖSTERİLERİN İÇİNDE

  • Film, Arthur Fleck adlı, palyaçoluk yapan ve psikolojik sorunlar yaşayan karakterin toplumsal dışlanma ve kötü muamele neticesinde, Joker adlı kötü karaktere dönüşmesinin hikayesini anlatıyor. Film şiddeti özendirdiği iddiasıyla eleştirilere sebep olmuştu.
  • Irak'ı Ekim ayı başında Bağdat merkezli sallayan hükümet karşıtı eylemlerde de Joker bir simgeye dönüştü. Iraklı bir tasarımcı, Joker filmindeki sahneleri, Bağdat'taki eylemlerde çekilen görüntülerle birleştirdi, gerçeğinden ayrılamayacak fotoğraflara imza attı. Görüntülerde Joker karakteri, ateşler arasından geçiyor, mermilerden ve gaz bombalarından kaçıyor halde kullanılmıştı. Yine 25 Ekim'de Bağdat'ta yapılacak gösteriler öncesinde de ülkedeki sosyal medya mecralarında profil fotoğraflarının Joker karakteriyle değiştirilmesi çağrısı yapıldı.

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