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Dünya

Ortadoğu'da tansiyon yükseldi: ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı

ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, Yemen'de bulunan birçok Husi hedefine hava saldırısı düzenledi. ABD ve İngiltere savaş uçakları daha önce de Yemen'in Sada, Zimmar, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerini hedef almıştı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
00:51 - 23/01/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 01:14 - 23/01/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
ABD ve İngiltere, yaklaşık bir hafta önce Yemen'de çok sayıda hedefi havadan ve denizden vurmuştu.
ABD ve İngiltere, yaklaşık bir hafta önce Yemen'de çok sayıda hedefi havadan ve denizden vurmuştu.

ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, Yemen'de birçok noktaya yoğun hava saldırısı düzenledi.


Kızıldeniz'de neler yaşanmıştı

ABD ve İngiltere savaş uçakları Yemen'in Sada, Zimmar, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerini hedef almıştı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.


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