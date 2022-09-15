Özbekistan’la ‘film’ köprüsü: Taşkent’te Türk filmleri geçidi

Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve sanat camiasından pek çok isim de katıldı.

Dünya sinemasının en görkemli film festivallerinden olan 14. Uluslararası Taşkent Film Festivali’nde Türk filmleri geçidi yaşanıyor.

Yarın (perşembe) açılışı yapılan ve 18 Eylül’e kadar sürecek festivale 40 ülkeden temsilciler katıldı. Tarihi 1968'e uzanan, gerek Asya gerekse dünyanın en görkemli film festivallerinden biri olarak gösterilen festivale sinema sanatçıları, yönetmenler, yapımcılar ve devlet yöneticileri katıldı.

TÜRK SİNEMASINA ÖZEL GECE

Festival kapsamında Türk Film Günleri de düzenlendi. Gecede Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Yerli Düşünce Derneği ve Taşkent Büyükelçiliğinin iş birliğinde son dönemde uluslararası film festivallerinde ödül alan filmlerin sanatseverlerle buluştu.

TÜRK SANATÇILARINA YOĞUN İLGİ

Festivale Türkiye’den Serdar Gökhan, Tuba Ünsal, Azra Akın, Derda Yaşir Yenal, Celal Al, Gizem Lidya Denizci gibi oyuncular ile yönetmenler Umut Mete Soydan ve Nazif Tunç ile sektörden bazı senarist ve yapımcılar da katıldı. Geceye Özbek sinemaseverler büyük ilgi gösterdi. Festivalde 'Bizim için Şampiyon', '7. Koğuştaki Mucize', 'Aşkın Ömrü' adlı Türk filmleri sinama severlerle buluştu.

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TÜRK DÜNYASI İLE ORTAK ÇALIŞMALARINA YENİLERİNİ EKLEYECEĞİZ

Gecenin açılışında bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "İpek yolunun aydınlığını, Orta Asya'nın Kültürel mirasıyla harmanlayan günümüze taşıyan toprağın özünü, ruhunu, ilmini insanlığın maneviyatına bahşeden alimlerin Anadolu İslam kültürümüzün zenginleşmesinde büyük rolü olan ata diyarı Özbekistan'da 'Türk Filmleri Günleri' vesiyleyle bir aradayız.



Bugün Semerkand'taydık. Emir Timur'u, Bibi Hatun'u, Ulubeyi, İmam Mâtürîdî'yi ziyaret ettik. Bir kez daha gördük ve anladık ki, tarih daima anlatacak hikayeleri olanları yazar. O hikayelerle var olan geçmiş, yarınlarımıza rehberlik eder. Kimi zaman sözle, kimi zaman renkle, kimi zamanda sesle var edilen eserler coğrafyalar arasındaki sınırı ortadan kaldırır ve bizleri bir ve birlik olmak çağrısına inandırırlar. Sanat bilincini yükseltmek adına yürüttüğümüz politikaların ışığında, ulusal sinema eserlerinin izleyici ile buluşmasından büyük sevinç duyuyoruz. Türk dünyası içerisinde gerçekleşen ortak sinema çalışmaları, ortak geleceğimize derin katkılar sunacağına da inanıyoruz. Dost ve kardeş ülke Özbekitan ile sinema ve dizi sektöründe hali hazırlda gerçekleştirmekte olan ortak çalışmalarına yenilerini eklemelerimiz devam edecektir" dedi.