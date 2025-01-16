Özgür Suriye’den önemli ziyaret: Bölgede teröre yer yok

Suriye’de Esed rejiminin yıkılmasıyla kurulan geçiş hükümetinden ilk heyet dün Ankara’daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen heyet, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşan Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın’la 3+3 formatında toplantı yaptı. Temasların ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Hakan Fidan ve mevkidaşı Hasan Şeybani, “Suriye’nin geleceğinde terör örgütlerine yer yok” mesajı verdi.
Türkiye, Suriye’deki geçiş hükümetinden ilk heyeti dün ağırladı. Geçiş yönetiminin Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab’dan oluşan heyet dün Ankara’daydı. Dışişleri Bakanı Şeybani, Külliye’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
3+3 FORMATINDA TOPLANTI
Külliye’deki kabulün ardından Dışişleri Bakanlığı’nda 3+3 formatında toplantı yapıldı. Toplantıya, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki Yeni Yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab katıldı. Bakan Fidan ve mevkidaşı Şeybani, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakan Suriye’deki terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ’a karşı net mesajlar verdi. Suriye heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, Türkiye olarak Suriye'ye her alanda destek sağlamaya hazır olduklarını ifade eden Fidan şunları kaydetti:
PARÇALANMAYA RIZA GÖSTERMEYİZ
Esed rejiminden miras kalan Suriye'ye yönelik yaptırımların hala yürürlükte. Yaptırımların kalkması halinde ülkenin normalleşme süreci hızlanacaktır. Suriye'nin DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele kapasitesi artacaktır. Bölgenin geleceğinde teröre yer yoktur. Suriye'nin parçalanmasına asla rıza göstermeyeceğiz. Bölge yeteri kadar savaşlardan çekti. Zaman artık terörden ve silahtan, şiddetten arınma zamanı. Zaman barış, dayanışma kardeşlik, kalkınma ve refah zamanı. Türkiye bu konuda imkan ve kabiliyetleriyle gerekli adımları süratle atmaya muktedir. Terörle mücadele konusunu da güvenlik konusunu da tabiatıyla konuştuk. DEAŞ konusu, PKK konusu, YPG konusu. Özellikle DEAŞ ile mücadele konusunda neler yapılması gerekiyor, o konuda kendileriyle görüş alışverişinde bulunduk. Ve istihbarat paylaşımına, operasyonel işbirliğiyle muhakkak ihtiyaç var. YPG konusu özellikle kendilerinin çok yakından ilgilendiği bir husus, o konuda da görüşlerimizi karşılıklı paylaştık.
Bütün topraklarımız aynı çatı altında olacak
Hakan Fidan’la yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ise Türkiye ve halkına, ülkesiyle "Suriye'deki devrimden" bu yana birlikte oldukları için teşekkürlerini sundu. Şeybani, "Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı" dedi. Yeni yönetimin Suriye halkının yaralarını sarmak istediğini belirten Şeybani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkati çekti. Şeybani, "Toprak birliğimiz çok çok önemli. Merkezi hükümete bağlı, bütün topraklarımızın aynı çatı altında olmasını istiyoruz." ifadesini kullanarak bunun, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini kazanabilmesindeki önemini vurguladı.
TÜRKİYE’YE TEHDİT OLMASIN
Türkiye ile Suriye ilişkilerinin çok yakın bir gelecekte "yeni ufuklara doğru" çeşitli alanlarda ivme kazanacağını söyleyen Şeybani, "Yeni yönetim, Suriye topraklarının Türkiye ve Türk halkına karşı tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğine inanmaktadır." diye konuştu. Şeybani, ayrıca Türkiye'nin yeni yönetime gösterdiği inanç nedeniyle teşekkürlerini ifade etti.
Suriye halkının yanındayız
- Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi. Külliye'deki kabulde Suriye'deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası için atılacak adımlar ele alındı. Türkiye'nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını belirten Erdoğan, Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi.