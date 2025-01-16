Özgür Suriye’den önemli ziyaret: Bölgede teröre yer yok

Esed rejiminden miras kalan Suriye'ye yönelik yaptırımların hala yürürlükte. Yaptırımların kalkması halinde ülkenin normalleşme süreci hızlanacaktır. Suriye'nin DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele kapasitesi artacaktır. Bölgenin geleceğinde teröre yer yoktur. Suriye'nin parçalanmasına asla rıza göstermeyeceğiz. Bölge yeteri kadar savaşlardan çekti. Zaman artık terörden ve silahtan, şiddetten arınma zamanı. Zaman barış, dayanışma kardeşlik, kalkınma ve refah zamanı. Türkiye bu konuda imkan ve kabiliyetleriyle gerekli adımları süratle atmaya muktedir. Terörle mücadele konusunu da güvenlik konusunu da tabiatıyla konuştuk. DEAŞ konusu, PKK konusu, YPG konusu. Özellikle DEAŞ ile mücadele konusunda neler yapılması gerekiyor, o konuda kendileriyle görüş alışverişinde bulunduk. Ve istihbarat paylaşımına, operasyonel işbirliğiyle muhakkak ihtiyaç var. YPG konusu özellikle kendilerinin çok yakından ilgilendiği bir husus, o konuda da görüşlerimizi karşılıklı paylaştık.