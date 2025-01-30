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Özgür Suriye'yi ziyaret eden ilk lider: Katar Emiri Şam'a geldi

Özgür Suriye'yi ziyaret eden ilk lider: Katar Emiri Şam'a geldi

14:0930/01/2025, Perşembe
IHA
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Al Sani, Şam'da mevkidaşı Ahmed Şara ile görüştü.
Al Sani, Şam'da mevkidaşı Ahmed Şara ile görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, resmi ziyarette bulunduğu Suriye'de Devlet Başkanı Ahmed Şara tarafından resmi törenle karşılandı.

Al Sani, Esed rejiminin devrildiği Suriye'ye geldi. Şam Uluslararası Havalimanı'na inen Sani'yi Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara karşıladı.

Havalimanındaki karşılamaya Suriye Başbakanı Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Şam'daki Katar Büyükelçiliği'nin yetkilileri katıldı.

Katar Emiri Al Sani, Esed rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.


#Katar
#Suriye
#Şam
#Ahmed Şara
#Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani

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