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Üç liderden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Üç liderden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:4623/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonları geldi.
Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonları geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan, Katar Emiri Al Sani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmelerde BAE, Katar ve Azerbaycan liderleri, Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen yangın faciası ile ilgili taziye dileklerini ve Türkiye'ye desteklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı.

Açıklamada, "Görüşmelerde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan liderleri Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen yangın faciası ile ilgili taziye dileklerini ve Türkiye’ye desteklerini ifade etti." denildi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Katar
#BAE
#Azerbaycan

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