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Filistin'den yangın faciasından dolayı Türkiye'ye taziye mesajı

Filistin'den yangın faciasından dolayı Türkiye'ye taziye mesajı

11:0022/01/2025, Çarşamba
DHA
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Bolu'daki yangın faciasında 76 kişi hayatıın kaybetmişti
Bolu'daki yangın faciasında 76 kişi hayatıın kaybetmişti

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Bolu'daki otel yangını faciasında 76 kişinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Bolu’daki Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden 76 kişi için taziye dileklerini iletti.


Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Türkiye'nin kuzeybatısındaki Bolu ilinde bir kayak merkezinde çıkan ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasıyla sonuçlanan korkunç yangın sonrasında dost Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz. Filistin Devleti, dost Türkiye ve halkının bu zor koşulların üstesinden gelmesine tam desteğini teyit eder ve başkanına, hükümetine, halkına ve kurbanların ailelerine içten taziyelerini iletir ve yaralılara acil şifalar diler"
denildi.


#Bolu
#Kartalkaya
#Filistin

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