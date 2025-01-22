Filistin'den yangın faciasından dolayı Türkiye'ye taziye mesajı

"Türkiye'nin kuzeybatısındaki Bolu ilinde bir kayak merkezinde çıkan ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasıyla sonuçlanan korkunç yangın sonrasında dost Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz. Filistin Devleti, dost Türkiye ve halkının bu zor koşulların üstesinden gelmesine tam desteğini teyit eder ve başkanına, hükümetine, halkına ve kurbanların ailelerine içten taziyelerini iletir ve yaralılara acil şifalar diler"