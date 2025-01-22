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Sağlık Bakanlığı: Kartalkaya'da yaralanan 22 kişinin tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanlığı: Kartalkaya'da yaralanan 22 kişinin tedavisi devam ediyor

12:0322/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
DHA
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Kartalkaya'daki yangında 51 kişi yaralanmıştı.
Kartalkaya'daki yangında 51 kişi yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralanan 29 kişinin taburcu edildiğini, 22 kişinin tedavisinin ise devam ettiğini açıkladı.

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#Kartalkaya
#Sağlık Bakanlığı

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