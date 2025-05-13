Pakistan Başbakanı Şerif'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Sarsılmaz dayanışma için minnettarım

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile yaşanan gerilim sırasında Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu. Erdoğan da Şerif'in paylaşımına, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Pakistan, Türki dosti zindabad!" yanıtını verdi.
Pakistan Başbakanı Şerif, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın Türkiye ile uzun süredir devam eden kardeşlik bağlarından gurur duyduğunu belirtti.
"Güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi"
"Türkiye ile bağlar büyümeye devam etmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şerif'e yanıt: Yanınızda olmaya devam edeceğiz
"Pakistan, Türki dosti zindabad!"
Dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir.
Türkiye olarak Pakistan'ın barış, huzur ve istikrarına büyük önem atfediyoruz.
Pakistan devletinin sağduyulu, sabırlı, ihtilafların çözümünde diyaloğa ve uzlaşıya öncelik veren politikasını takdirle karşılıyoruz.
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.
Sizlerin şahsında dost ve kardeş Pakistan'ı en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum.
“Pakistan, Türki dosti zindabad!”