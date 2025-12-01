Pakistan ordusu: Hayber Pahtunhva eyaletinde 22 militan etkisiz hale getirildi

Hayber Pahtunhva eyaletinde 22 militan etkisiz hale getirildi
Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı gruplara yönelik operasyonda 22 militanın öldürüldüğünü bildirdi.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, 26 Kasım'da istihbarat üzerine eyaletin Dera İsmail Han bölgesinde operasyon düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, operasyon kapsamında Hindistan destekli 22 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Pakistan ordusu, 25 Kasım'dan bu yana 44 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.
