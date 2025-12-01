Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Pakistan ordusu: Hayber Pahtunhva eyaletinde 22 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan ordusu: Hayber Pahtunhva eyaletinde 22 militan etkisiz hale getirildi

09:331/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Hayber Pahtunhva eyaletinde 22 militan etkisiz hale getirildi
Hayber Pahtunhva eyaletinde 22 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı gruplara yönelik operasyonda 22 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, 26 Kasım'da istihbarat üzerine eyaletin Dera İsmail Han bölgesinde operasyon düzenlediği belirtildi.


Açıklamada, operasyon kapsamında Hindistan destekli 22 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Pakistan ordusu, 25 Kasım'dan bu yana 44 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.




#Hayber Pahtunhva
#militan
#pakistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak, beklenti ne yönde?