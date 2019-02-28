​Pakistan savaş uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Pakistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Cemmu Keşmir bölgesi üzerinden Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı ve Hindistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Pakistan uçaklarını engellediği duyuruldu.
Pakistan- Hindistan arasında yaşanan gerginlik
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.
Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.
Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.
Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.
Pilotu iade etmeye hazırız
Pakistan Dışişleri Bakanı, Hindistan'la yaşanan gerilimi azaltmak adına rehin alınan Hint pilotu geri iade etmeye hazır olduklarını açıkladı.