Dünya Pakistan savaş uçakları Hindistan hava sahasına girdi
ASYA

​Pakistan savaş uçakları Hindistan hava sahasına girmeye çalıştı

Pakistan savaş uçakları Hindistan hava sahasına girdi

Pakistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı duyuruldu. Pakistan savaş uçakları, Hindistan savaş uçakları tarafından Cammu Keşmir bölgesi üzerinde engellendi.

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Pakistan savaş uçağı.
Pakistan savaş uçağı.

Pakistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Cemmu Keşmir bölgesi üzerinden Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı ve Hindistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Pakistan uçaklarını engellediği duyuruldu.

Pakistan’ın elindeki Hintli Pilot: “Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı”
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Pakistan’ın elindeki Hintli Pilot: “Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı”
Pakistan güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Hintli pilota ait bir video yayınlandı. Hintli pilot, 'Evet bana burada çok iyi davrandılar, ülkeme gittiğimde de açıklamalarım değişmeyecek bunu da bir videoya kaydetmek istedim, çay harika teşekkür ederim' dedi.

Pakistan- Hindistan arasında yaşanan gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pilotu iade etmeye hazırız

Pakistan Dışişleri Bakanı, Hindistan'la yaşanan gerilimi azaltmak adına rehin alınan Hint pilotu geri iade etmeye hazır olduklarını açıkladı.

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